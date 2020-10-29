Известная ведущая Маша Ефросинина воспитывает двоих детей – 16-летнюю дочь Нану и 6-летнего сына Александра. Если девочка не слишком охотно появляется в соцсетях звездной мамы, то мальчик наоборот любит камеры. Знаменитость растрогала фанов видео, на котором показала, как сын встречает ее дома.

41-летняя Маша Ефросинина довольно часто делится семейными кадрами с сыном и мужем, а новое инстаграм-сообщение с малышом покорило сеть. Ведущая показала привычное возвращение домой после рабочего дня. На пороге дома звезду встречал Александр.

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Мальчик, увидев маму, бросился в ее объятия. 6-летнего сына Маша Ефросинина взяла на руки, нежно прижимала к себе и целовала. Он не скрывал своего счастья от возвращения мамы домой, что очаровало поклонников ведущей и даже звездных друзей – Лесю Никитюк, Дашу Астафьеву и жену Монатика Ирину.

"Момент, ради которого всегда ждешь конец рабочего дня", – лаконично написала звезда.

Образ Маши Ефросининой

Для съемок она выбрала кожаное платье насыщенного розового цвета длины миди. Приталенный наряд эффектно подчеркнул стройную фигуру ведущей. Под платье она подобрала светлые замшевые сапоги на невысоких каблуках с острым носком. Образ завершила стильная сумка от Dior за 77 тысяч гривен. Маша Ефросинина предстала без макияжа, а волосы собрала в низкий хвост.