Артистка Настя Каменських, для того, щоб підтримувати форму, добре піклується про своє здоров'я та займається спортом. Світлинами в спортивних образах вона ділиться з шанувальниками та заряджає їх мотивацією.

Популярна українська співачка Настя Каменських активно ділиться деталями життя на особистій сторінці в інстаграмі. Цього разу аристка поділилась світлиною в синьому костюмі з домашнього тренування.

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Перед тим, як зайнятися спортом, Настя вирішила влаштувати невеличку фотосесію. Вона позувала в кімнаті, біля співачки лежав її спортивний коврик. Каменських була одягнена відповідно: у синій топ та лосини з написом Energy. Спортивне вбрання підкреслювало тонку талію та струнку фігуру співачки.

На руках Насті було видно смарт-годинник. Вона постала з розпущеним волоссям та повністю без макіяжу, вкотре похизувавшись натуральною красою.

Варто зазначити, що під фото Каменських поділилась результатами тренувань з підписницями. З командою Настя займалась спортом, правильно харчувалась та проводила онлайн-конференції, де її учасники багато спілкувались й обмінювалися досвідом. Внаслідок цього артистці вдалось зібрати близько 250 тисяч гривень, які вона віддала на благодійність.



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux