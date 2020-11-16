Популярная украинская певица Настя Каменских часто делится с поклонниками интересными моментами из жизни. На этот раз звезда рассказала о ее правилах продуктивной недели.

Как и другие звезды украинского шоу-бизнеса, Настя Каменских часто общается со своими подписчиками через свой инстаграм. На днях певица решила поделиться с поклонниками тремя правилами продуктивной недели, которыми пользуется она сама.

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Правила продуктивной недели

Настя отмечает, что обязательно следует написать список запланированных дел на следующие 7 дней. По словам Каменских, это поможет не забыть о них, а также в конце недели можно проанализировать количество выполненных дел. Певица советует попробовать что-то новое. Например, освоить новые знания, навыки или даже попробовать приготовить что-то впервые. Звезда отмечает, что опыт – это всегда плюс. Настя Каменских также акцентирует внимание на позитиве. Артистка рассказала, что важно говорить больше приятных слов – как себе, так и другим. Также певица советует много улыбаться и обращать внимание на детали.

В конце интересного и нужного сообщения Настя Каменских пожелала своим поклонникам хорошего дня. Какой образ певица примерила на фото – можно посмотреть по ссылке.