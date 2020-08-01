Голлівудська акторка Шарліз Терон вкотре приголомшила своїх шанувальників. Зірка неодноразово змінювала імідж заради зйомок у фільмах, перевтілення у різноманітних героїнь та вражаючого ефекту. Вона поділилася архівним відео, на якому показала свій образ із стрічки "Божевільний Макс".

Заради отримання бажаної ролі та максимального перевтілення у персонажів, актори неодноразово жертвували багато чим. Зокрема жінкам, часто доводиться міняти імідж. Так, на особистій інстаграм-сторінці Шарліз Терон з'явилася серія роликів, де вона показує, як голить довге біляве волосся.

Читайте також Мамо, тобі потрібен хлопець: донька Шарліз Терон шокувала заявою

Перукарською машинкою Шарліз самостійно позбулася своїх пасм. На такий крок знаменитість наважилася ще вісім років тому. Зачіску вона змінила заради зйомок стрічки "Божевільний Макс 4: Дорога люті". А публікацію зробила з нагоди показу фільму, який відбувся вчора.

З нагоди сьогоднішнього показу кінострічки "Божевільний Макс". Величне спасибі за організацію чудового вечора! Тішуся, що знову побачила цей фільм на великому екрані,

– написала у дописі Шарліз.

Для перегляду відео гортайте праворуч

У коментарях публікації виникли активні обговорення серед користувачів мережі. Деякі фоловери Терон подумали, що вона знову вирішила зголити волосся: "Навіщо? Поверни свою зачіску", "Що? Шарліз, ти відчайдушна". Інші ж зазначали, що акторці пасує будь-яка зачіска і вона завжди виглядає неперевершено: "Вау, ти неперевершена". "Приголомшлива". Очевидно, що ролики сподобалися підписникам, адже за декілька годин їх вподобали понад пів мільйона разів.