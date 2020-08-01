Голливудская актриса Шарлиз Терон в очередной раз ошеломила своих поклонников. Звезда неоднократно меняла имидж ради съемок в фильмах, перевоплощения в различных героинь и впечатляющего эффекта. Она поделилась архивным видео, на котором показала свой образ из ленты "Безумный Макс".

Ради получения желаемой роли и максимального перевоплощения в персонажей, актеры неоднократно жертвовали многим. В частности, женщинам, часто приходится менять имидж. Так, на личной инстаграм-странице Шарлиз Терон появилась серия роликов, где она показывает, как бреет длинные белокурые волосы.

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Парикмахерской машинкой Шарлиз самостоятельно избавилась от своих локонов. На такой шаг знаменитость решилась еще восемь лет назад. Прическу она изменила ради съемок в ленте "Безумный Макс 4: Дорога ярости". А публикацию сделала по случаю показа фильма, который состоялся вчера.

По случаю сегодняшнего показа киноленты "Безумный Макс". Большое спасибо за организацию замечательного вечера! Радуюсь, что снова увидела этот фильм на большом экране,

– написала в заметке Шарлиз.

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В комментариях публикации возникли активные обсуждения среди пользователей сети. Некоторые фолловеры Терон подумали, что она снова решила сбрить волосы: "Зачем? Верни свою прическу", "Что? Шарлиз, ты отчаянная". Другие же отмечали, что актрисе подходит любая прическа и она всегда выглядит непревзойденно: "Вау, ты неотразима". "Потрясающая". Очевидно, что ролики понравились подписчикам, ведь за несколько часов их лайкнули более полумиллиона раз.