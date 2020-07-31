44-летняя голливудская актриса ни разу не была замужем, несмотря на то, что никогда не оставалась без внимания мужчин. Шарлиз Терон уверяет, что ей нравится одиночество, однако одна из ее дочерей убеждена в обратном и советует матери найти парня.

Американская актриса Шарлиз Терон привыкла держать личную жизнь в тайне и крайне редко говорит о романтических отношениях публично. Однако в интервью для подкаста InCharge with DVF она все же решила заговорить о личном и призналась, что думают ее усыновленные дочери об одиночестве звездной мамочки. Как выяснилось, девушки больше озабочены этим, чем сама актриса.

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Шарлиз Терон рассказала, что на днях одна из дочекй загнала ее в тупик. Девочка во время поездки в авто заявила, что матери нужен парень. Знаменитость заверила, что она чувствует себя чудесно одинокой, но дочь настаивала на своем.

Знаешь, мама, тебе просто нужен парень, тебе нужны отношения,

– вспомнила Шарлиз Терон слова девочки.

Актриса не стала пересказывать дальнейшие детали диалога, но призналась: "В тот день дочь поняла, что можно чувствовать себя хорошо и в одиночестве".

Отметим, что личной жизнью холостячки Шарлиз Терон всегда интересовалась пресса. Последний раз ей приписывали брак с актером Шоном Пенном, однако сама звезда уверила, что их роман длился всего год, а о браке с любовником она даже не думала. Самые долгие отношения у Шарлиз Терон были с ирландским актером Стюартом Таунсендом, роман с которым длился 10 лет. Именно от него звезда хотела родить первенца, однако чувства переросли в дружбу.

Сейчас Шарлиз Терон не чувствует себя несчастной или одинокой: "Я никогда не хотела замуж. Клянусь, я никогда не была одинокой и никогда не чувствовала себя такой. Мне нравится ходить на свидания, но я не знаю, смогу ли когда-нибудь снова жить с кем-то".