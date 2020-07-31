44-річна голлівудська акторка жодного разу не була одружена, попри те, що ніколи не залишалась без уваги чоловіків. Шарліз Терон запевняє, що їй подобається самотність, однак одна з її доньок переконана у зворотному й радить матері знайти хлопця.

Американська кіноакторка Шарліз Терон звикла тримати приватне життя в таємниці й вкрай рідко говорить про романтичні стосунки публічно. Проте в інтерв'ю для подкасту InCharge with DVF вона все ж вирішила заговорити про особисте й зізналась, що думають її усиновлені доньки про самотність зіркової матусі. Як з'ясувалось, дівчата більш стурбовані цим, ніж сама акторка.

До теми Шарліз Терон пояснила, чому вона досі не вийшла заміж

Шарліз Терон розповіла, що днями одна з дітей загнала її в глухий кут. Дівчинка під час поїздки в авто заявила, що матері потрібен хлопець. Знаменитість запевнила, що вона почувається чудово самотньою, проте донька наполягала на своєму.

Знаєш, мамо, тобі просто потрібен хлопець, тобі потрібні стосунки,

– пригадала Шарліз Терон слова дівчинки.

Акторка не стала переповідати подальші деталі діалогу, але зізналась: "У той день дочка зрозуміла, що можна відчувати себе добре і наодинці".

Зазначимо, що особистим життям неодруженої Шарліз Терон завжди цікавилась преса. Востаннє їй приписували шлюб з актором Шоном Пенном, проте сама зірка запевнила, що їхній роман тривав всього рік, а про одруження з коханцем вона навіть не думала. Найдовші стосунки Шарліз Терон мала з ірландським актором Стюартом Таунсендом, роман з яким тривав 10 років. Саме від нього зірка хотіла народити первістка, проте почуття переросли в дружбу.

Зараз Шарліз Терон не почувається нещасливою чи самотньою: "Я ніколи не хотіла заміж. Клянуся, я ніколи не була самотня і ніколи не відчувала себе такою. Мені подобається ходити на побачення, але я не знаю, чи зможу коли-небудь знову жити з кимось".