Вже 27 вересня відбудеться 5 прямий ефір "Танців з зірками". Організатори проєкту оголосили ім'я четвертого судді, який приєднається до зіркової трійки, а ведучим балкону стане учасник, який покинув шоу кількома ефірами раніше.

Щотижня до прими-балерини Катерини Кухар, Влада Ями та Григорія Чапкіса за суддівський стіл "Танців з зірками" приєднується знаменитий гість, а разом з Юрієм Горбуновим і Тіною Кароль учасників підтримує на балконі третій ведучий. На офіційній інстаграм-сторінці шоу вже оголосили їхні імена.

До теми Ольга Фреймут показала бекстейдж "Танців з зірками": чуттєве відео

Четвертим суддею в 5 ефірі буде мультиартист Монатік, який вже оцінював виступи пар у попередніх сезонах, а також раніше виступив на паркеті в дуеті з Вєрою Брежнєвою з хітом "Вечериночка".

Варто зазначити, що наразі Монатік та Надя Дорофєєва з сім'ями відпочивають в Туреччині. Однак до вечора неділі співак вже встигне повернутись з відпустки та слідкуватиме за ефектними номерами конкурсантів за суддівським столом.

У 5 ефірі шоу "Танці з зірками" на глядачів чекає гучне повернення учасника цього сезону Дмитра Танковича, який разом з вагітною Ілоною Гвоздьовою вилетів з проєкту першим. Щоправда, готувати хореографію для нового випуску гуморист не стане, адже буде ведучим та підтримуватиме колишніх конкурентів на балконі.

У коментарях шанувальники висловили радість від повернення Дмитра Танковича в проєкт "Танці з зірками" бодай на один ефір: "Він класний ведучий", "Клас", "Ура", "Нехай залишається ведучим до кінця проєкту", "Супер".

Додамо, що спеціальним гостем ефіру стане учасниця "Голосу країни" та бек-вокалістка Монатіка Lida Lee.

Нещодавно співачка випустила дебютний хіт "Достопримечательность" і записала ефектний кліп в Одеському театрі опери та балету за участі зіркового наставника. Вона стала першою артисткою Monatik Corporation та першою виконавицею, яку продюсує сам Монатік.