Уже 27 сентября состоится 5 прямой эфир "Танцев со звездами". Организаторы проекта объявили имя четвертого судьи, который присоединится к звездной тройке, а ведущим балкона станет участник, покинувший шоу несколькими эфирами ранее.

Еженедельно к приме-балерине Екатерину Кухар, Владу Яме и Григорию Чапкису за судейский стол "Танцев со звездами" присоединяется знаменитый гость, а вместе с Юрием Горбуновым и Тиной Кароль участников поддерживает на балконе третий ведущий. На официальной инстаграм-странице шоу уже объявили их имена.

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Четвертым судьей в 5 эфире будет мультиартист Монатик, который уже оценивал выступления пары в предыдущих сезонах, а также ранее выступил на сцене в дуэте с Верой Брежневой с хитом "Вечериночка".

Стоит отметить, что сейчас Монатик и Надя Дорофеева с семьями отдыхают в Турции. Однако к вечеру воскресенья певец уже успеет вернуться из отпуска и будет следить за эффектными номерами конкурсантов за судейским столом.

В 5 эфире шоу "Танцы со звездами" зрителей ждет громкое возвращение участника этого сезона Дмитрия Танковича, который вместе с беременной Илоной Гвоздевой вылетел из проекта первым. Правда, готовить хореографию для нового выпуска юморист не станет, ведь будет ведущим и поддержит бывших конкурентов на балконе.

В комментариях поклонники выразили радость от возвращения Дмитрия Танковича в проект "Танцы со звездами" хотя бы на один эфир: "Он классный ведущий", "Класс", "Ура", "Пусть остается ведущим до конца проекта", "Супер".

Добавим, что специальным гостем эфира станет участница "Голоса страны" и бэк-вокалистка Монатика Lida Lee.

Недавно певица выпустила дебютный хит "Достопримечательность" и записала эффектный клип в Одесском театре оперы и балета при участии звездного наставника. Она стала первой артисткой Monatik Corporation и первой исполнительницей, которую продюсирует сам Монатик.