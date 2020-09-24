Популярная украинская телеведущая, участница проекта "Танцы со звездами" Ольга Фреймут поделилась чувственным видео, где показала моменты из тренировок и выступления на главном паркете страны.

Ольга Фреймут является одной из самых ярких участниц нового сезона "Танцев со звездами". Знаменитость тренировалась и на всю страну демонстрировала свои способности даже во время борьбы с коронавирусом. Теперь на личной странице в инстаграме ведущая опубликовала трогательный ролик, в котором показала закулисье проекта.

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Звезда показала, как вместе с парнером Ильей Падзиным готовилась к четвертому прямому эфиру. На паркете пара выполнила чувственное контемпорари, которое не смогло оставить зрителей равнодушными и помогло участникам продолжить путь к победе.

Бэкстейдж "Танцев со звездами" от Ольги Фреймут

Ольга зафиксировала на камеру эмоциональные моменты, которые случались во время тренировок на паркете и непосредственно в эфире. Она наложила видео на чувственную композицию, которая вызывает мурашки по коже, нежна и проникает в глубину души.

Нежные и ценные моменты тренировок и выступления вместе с Ильей Падзиным,

– подписала ролик Фреймут.