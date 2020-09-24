Популярна українська телеведуча, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ольга Фреймут поділилася чуттєвим відео, де показала моменти із тренувань та виступу на головному паркеті країни.

Ольга Фреймут є однією із найяскравіших учасниць нового сезону "Танців з зірками". Знаменитість тренувалася і на всю країну демонструвала свої здібності навіть під час боротьби з коронавірусом. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі ведуча опублікувала зворушливий ролик, у якому показала залаштунки проєкту.

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Зірка показала, як разом із парнером Іллею Падзіним готувалася до четвертого прямого ефіру. На паркеті пара виконала чуттєве контемпорарі, яке не змогло залишити глядачів байдужими і допомогло учасникам продовжити шлях до перемоги.

Бекстейдж "Танців з зірками" від Ольги Фреймут

Ольга зафіксувала на камеру найемоційніші моменти, які траплялися під час тренувань на паркеті та безпосередньо в ефірі. Вона наклала відео на чуттєву композицію, яка викликає мурашки по шкірі, є ніжною та проникає в глибину душі.

Ніжні та коштовні моменти тренувань та виступу разом з Іллею Падзіним,

– підписала ролик Фреймут.