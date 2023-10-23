Є різні причини, через які горіх може хворіти. Сюди належить неправильний ґрунт, брак світла, висока вологість. Як наслідок, виникають певні хвороби. Про які саме йдеться – знає 24 Канал.

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Чому хворіє горіх: причини

Бактеріоз – це одна з найбільш поширених хвороб цього дерева. Зазвичай хвороба розвивається при теплій та вологій погоді. З'являються темні плями на листі, пагонах, плодах.

Щоб не було бактеріозу, горіх весною, до початку цвітіння, обприскують 3% розчином бордоської рідини. Через два тижні після цвітіння процедуру слід повторити. Для посилення ефекту фахівці радять внести до бордоської рідини ще розбавлену сечовину (0,3%).



Бактеріоз / Фото Газета "Затишок"

Горіх нерідко хворіє на буру плямистість. Це грибок, який з'являється через дощову погоду. Спершу його можна помітити на листі: темні плями, які згодом стають великими й опиняються на зав'язках. Щоб запобігти хворобі, треба вчасно позбуватися опалого листя, гілок і плодів. А навесні, поки ще бруньки не розпустились, дерево обробляють бордоською рідиною 2-3 рази за сезон.



Бура плямистість / Фото AgroTimes.ua

Безперечно шкідливою хворобою є бактеріальний опік. Він проявляється на листках, квітках і пагонах. Саме через нього листя горіха покривається плямами, а згодом – стає чорним. Однак, навіть хворі листки можуть дуже довго триматися на гілках. Як наслідок, на стеблах з'являються виразки.