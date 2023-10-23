Есть разные причины, по которым орех может болеть. Сюда принадлежит неправильная почва, нехватка света, высокая влажность. Как следствие возникают определенные болезни. О каких именно идет речь – знает 24 Канал.

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Почему болеет орех: причины

Бактериоз – это одна из наиболее распространенных болезней этого дерева. Обычно болезнь развивается при теплой и влажной погоде. Появляются темные пятна на листьях, побегах, плодах.

Чтобы не было бактериоза, орех весной, до начала цветения опрыскивают 3% раствором бордоской жидкости. Через две недели после цветения процедуру следует повторить. Для усиления эффекта специалисты советуют внести в бордоскую жидкость еще разбавленную мочевину (0,3%).



Бактериоз / Фото Газета "Уют"

Орех нередко болеет бурой пятнистостью. Это грибок, который появляется из-за дождливой погоды. Сначала его можно заметить на листьях: темные пятна, которые впоследствии становятся большими и оказываются на завязках. Чтобы предотвратить болезнь, нужно своевременно избавляться опавших листьев, ветвей и плодов. А весной, пока еще почки не распустились, дерево обрабатывают бордоской жидкостью 2-3 раза в сезон.



Бурая пятнистость / Фото AgroTimes.ua

Безусловно, вредной болезнью является бактериальный ожог. Он проявляется на листьях, цветках и побегах. Именно из-за него листья ореха покрывается пятнами, а впоследствии – становится черным. Однако даже больные листья могут очень долго держаться на ветвях. Как следствие, на стеблях возникают язвы.