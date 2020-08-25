Американська порноакторка Стормі Деніелс, яка написала книгу про інтим із президентом США Дональдом Трампом відсудила у нього 44 тисячі доларів.

Суд в Каліфорнії зобов'язав президента Сполучених Штатів Дональда Трампа оплатити судові витрати порноактриси Стормі Деніелс в сумі 44 тисячі доларів, передає USA Today.

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Дональд Трамп повинен сплатити порноакторці всю суму, покривши витрати 41-річної зірки на юристів.

Два роки тому порноактриса Стормі Деніелс подала позов до суду Лос-Анджелеса, вимагаючи визнати недійсною угоду про мовчання, яка була укладена з Дональдом Трампом у 2016 році, до його обрання на пост президента США.

У 2018 році видання The Wall Street Journal написало, що колишній адвокат Трампа Майкл Коен заплатив 130 тисяч доларів Деніелс в рамках угоди про нерозголошення її зв'язку з президентом. Вже у 2019 році Деніелс зажадала визнати недійсною вищезазначену угоду та почала через суд виборювала право розповідати про все, що хоче.

Жінка написала книгу спогадів про інтим з президентом. У 2011 році порноакторка проходила тест на детекторі брехні, який визначає чи каже людина правду на 99%. На три запитання про зв’язок із Трампом вона відповіла "так" і поліграф показав, що Стормі казала правду.



Стормі Деніелс написала книгу про секс з Дональдом Трампом / Elle

Відомо, що зірка познайомилася з Трампом у 2006 році на гольф-турнірі. За її словами, мільярдер покликав її на вечерю, після чого у них був секс, який її не вразив.

Дональд Трамп заперечує, що коли-небудь перебував у зв'язку зі Стормі Деніелс, але визнає, що компенсував адвокату Майклу Коену 130 тисяч доларів, які він заплатив Деніелс за мовчання.



Порноакторка стверджує, що у неї був секс з Дональдом Трампом