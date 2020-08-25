Американская порноактриса Сторми Дэниелс, которая написала книгу об интиме с президентом США Дональдом Трампом отсудила у него 44 тысячи долларов.

Суд в Калифорнии обязал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оплатить судебные издержки порноактрисы Сторми Дэниелс в сумме 44 тысячи долларов, передает USA Today.

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Дональд Трамп должен оплатить порноактрисе всю сумму, покрыв расходы 41-летней звезды на юристов.

Два года назад порноактриса Сторми Дэниелс подала иск в суд Лос-Анджелеса, требуя признать недействительной сделку о молчании, которое было заключено с Дональдом Трампом в 2016 году, до его избрания на пост президента США.

В 2018 году издание The Wall Street Journal написало, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Дэниелс в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Уже в 2019 году Дэниелс потребовала признать недействительной вышеупомянутую сделку и начала через суд бороться за право рассказывать обо всем, что хочет.

Женщина написала книгу воспоминаний об интиме с президентом. В 2011 году порноактриса проходила тест на детекторе лжи, который определяет говорит ли человек правду на 99%. На три вопроса о связи с Трампом она ответила "да" и показала, что Сторми говорила правду.

Сторми Дэниелс написала книгу о сексе с Дональдом Трампом / Elle

Известно, что звезда познакомилась с Трампом в 2006 году на гольф-турнире. По ее словам, миллиардер позвал ее на ужин, после чего у них был секс, который ее не впечатлил.

Дональд Трамп отрицает, что когда-либо находился в связи со Сторми Дэниелс, но признает, что компенсировал адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые он заплатил Дэниелс за молчание.

Порноактриса утверждает, что у нее был секс с Дональдом Трампом