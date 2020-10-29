Американський порноактор Хуан Мелесіо, більш відомий за псевдонімом Антоніо Б'яджі, вирішив почати політичну кар'єру. Зірка фільмів для дорослих претендує на роботу в міській владі міста Вілтон Манорс.

Про це повідомляє Miami New Times з посиланням на слова порноактора. Чоловік переконаний, що кар'єра не повпливає на його політичний рейтинг, відтак Хуан Мелесіо рішуче налаштований на перемогу.

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За його словами, американці втомились від політиків, які дають марні обіцянки. Це і стане головним важелем у передвиборчій кампанії Хуана Мелесіо.

Якщо ти втомився від бісових брехунів, проголосуй за мене,

– закликав він у мережі.

Що відомо про порнокар'єру Хуана Мелесіо

Прокоментував Хуан Мелесіо і свою кар'єру в кіно для дорослих. Наразі чоловік є одним з найпопулярніших порноакторів світу, за профілем якого на PornHub стежать понад 25 тисяч підписників. Хуан ніколи не приховував, що є геєм, тому в еротичних роликах постає з чоловіками. Кожне відео отримує шалену популярність та збирає мільйонні перегляди у мережі. Однак це всього лише робота, переконаний Хуан Мелесіо.

Це звичайна справа. Порноакторам платять за те, щоб вони розважали вас і втілювали ваші фантазії. Коли ж вони не знімаються у фільмах, вони живуть так само, як і інші люди,

– наголосив Хуан Мелесіо.

Окрім цього, чоловік розповів, чому пішов у порноіндустрію. Хуан Мелесіо до 20 років жив у Пуерто-Рико, де працював туристичним менеджером. У 2008 році він переїхав до Сан-Франциско, влаштувавшись на роботу в модному бутику. Та грошей на життя не вистачало, відтак Хуан Мелесіо вперше звернувся до агентства та почав зніматись у фільмах для дорослих. За одну сцену чоловік отримував 2800 доларів, що декларував у своїх доходах.

Досі зйомки в порно приносять Хуану Мелесіо найбільший прибуток. Окрім цього, він має власний бізнес та інстаграм-сторінку, які також дають йому чималий дохід.