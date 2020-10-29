Американский порноактер Хуан Мелесио, более известный по псевдониму Антонио Бьяджи, решил начать политическую карьеру. Звезда фильмов для взрослых претендует на работу в городской власти города Уилтон Манорс.

Об этом сообщает Miami New Times со ссылкой на слова порноактера. Мужчина убежден, что карьера не повлияет на его политический рейтинг, поэтому Хуан Мелесио решительно настроен на победу.

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По его словам, американцы устали от политиков, которые дают бесполезные обещания. Это и станет главным рычагом в предвыборной кампании Хуана Мелесио.

Если ты устал от чертовых лжецов, проголосуй за меня,

– призвал он в сети.

Что известно о порнокарьере Хуана Мелесио

Прокомментировал Хуан Мелесио и свою карьеру в кино для взрослых. Сейчас мужчина является одним из самых популярных порноактеров мира, за профилем которого на PornHub следят более 25 тысяч подписчиков. Хуан никогда не скрывал, что является геем, поэтому в эротических роликах предстает с мужчинами. Каждое видео получает большую популярность и собирает миллионные просмотры в сети. Однако это всего лишь работа, убежден Хуан Мелесио.

Это обычное дело. Порноактерам платят за то, чтобы они развлекали вас и воплощали ваши фантазии. Когда же они не снимаются в фильмах, они живут так же, как и другие люди,

– подчеркнул Хуан Мелесио.

Кроме этого, мужчина рассказал, почему ушел в порноиндустрию. Хуан Мелесио до 20 лет жил в Пуэрто-Рико, где работал туристическим менеджером. В 2008 году он переехал в Сан-Франциско, устроившись на работу в модном бутике. Но денег на жизнь не хватало, поэтому Хуан Мелесио впервые обратился в агентство и начал сниматься в фильмах для взрослых. За одну сцену мужчина получал 2 800 долларов, что декларировал в своих доходах.

До сих пор съемки в порно приносят Хуану Мелесио наибольшую прибыль. Кроме этого, он имеет собственный бизнес и инстаграм-страницу, которые также дают ему немалый доход.