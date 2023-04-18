Скандинавські країни лідирують у різноманітних рейтингах, що стосуються щастя та добробуту. Підхід "менше – краще" працює ще й у сфері краси та здоров'я.

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Не накопичуйте косметичні засоби

Одним зі стовпів скандинавських правил у догляді є мінімізування засобів косметики. Ідея полягає у тому, щоб накопичувати знання та вміти поєднувати продукти, замість того, щоб переповнювати полички у ванній. Шведи дотримуються особливих правил: завершують догляд за шкірою олією для обличчя для природного блиску та не використовують тональний крем. Олію також додають до гелю чи пінки для вмивання для додаткового зволоження.

Метод fika

Скандинави щасливі та продуктивні завдяки практиці під назвою fika, що буквально означає "перерва на каву". Це час, який виділяється для посиденьок з друзями чи рідними за куштуванням смаколиків. Це дозволяє залишатись ефективним упродовж дня, бути більш сконцентрованим та раціональніше використовувати час.

Час для спілкування з природою

Для скандинавів важливо мати хороші не тільки з людьми, але й з природою. У Швеції постійно виділяють час на піші прогулянки, катанню на лижах чи іншим активним видам спорту. Там переконані, що час, проведений на природі – ключ до здорового способу життя. Це можливість переосмислити цінності та задуматись про життя.



Прогулянки на природі – чудова звичка / Фото Pixabay

Особистий аромат

Скандинавські жінки мають особливий підхід до парфумів. Вони вважають, що мають асоціюватися з певним особистим ароматом, що відобразить їх як особистість у запаху. Для цього жінки люблять нашаровувати кілька парфумів. Схожа філософія парфумів є в Японії.

Вечірня рутина

Мінімалістичний спосіб життя передбачає цінування й задоволення маленькими повсякденними ритуалами. Вечірні щоденні ритуали – прекрасний спосіб завершити важкий день. Для когось це може бути келих вина, для когось кілька сторінок книжки, для іншого – ароматична свічка й теплий душ.