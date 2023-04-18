Скандинавские страны лидируют в различных рейтингах, касающихся счастья и благополучия. Подход "меньше – лучше" работает еще и в сфере красоты и здоровья.

Смотрите также Обладают омолаживающим эффектом: 3 секрета макияжа глаз для женщин старше 50

Не накапливайте косметические средства

Одним из столпов скандинавских правил в уходе является минимизация средств косметики. Идея состоит в том, чтобы накапливать знания и уметь совмещать продукты, вместо того чтобы переполнять полочки в ванной. Шведы соблюдают особые правила: завершают уход за кожей маслом для природного блеска и не используют тональный крем. Масло также добавляют к гелю или пенке для умывания для дополнительного увлажнения.

Метод fika

Скандинавы счастливы и продуктивны благодаря практике под названием fika, что означает "перерыв на кофе". Это время, которое выделяется для посиделок с друзьями или родными по вкусу вкусностей. Это позволяет оставаться эффективным в течение дня, быть концентрированнее и рациональнее использовать время.

Время для общения с природой

Для скандинавов важно иметь хорошие не только с людьми, но и с природой. В Швеции постоянно выделяют время на пешие прогулки, катание на лыжах или другие активные виды спорта. Там убеждены, что время, проведенное на природе, – ключ к здоровому образу жизни. Это возможность переосмыслить ценности и задуматься о жизни.



Прогулки на природе – отличная привычка / Фото Pixabay

Личный аромат

Скандинавские женщины имеют особый подход к духам. Они считают, что они должны ассоциироваться с определенным личным ароматом, что отразит их как личность в запахе. Для этого женщины любят наслаивать несколько духов. Похожая философия духов есть в Японии.

Вечерняя рутина

Минималистичный образ жизни предполагает удовлетворение маленькими обычными ритуалами. Вечерние ежедневные ритуалы – прекрасный способ завершить трудный день. Для кого это может быть бокал вина, для кого несколько страниц книги, для другого – ароматическая свеча и теплый душ.