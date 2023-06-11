Ви їх точно чули: 6 простих імен англійського походження, якими можна назвати дітей

Перша асоціація з Великобританією – королівські традиції. Тож імена англійського походження нагадують про витонченість та аристократизм. Розглянемо найпопулярніші з них.

У гонитві за оригінальністю люди обирають найрізноманітніші імена, навіть такі, що важко вимовити. Натомість англійські імена – зрозумілі та прості. 24 Канал зібрав найпопулярніші імена, які походить з Великої Британії.

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Імена англійського походження

Вільям – популярне англійське ім'я, яке походить від імені "Вільгельм", що складається з "wil" (воля, бажання) й "helm" (шолом, захист). Тобто, ім'я означає "бажаний". Дехто трактує його як "рішучий захисник" або "той, хто бажає захистити". "Ім'я Вільям стало популярним у середньовічній Англії після завоювання Нормандії Вільгельмом Завойовником, який став першим нормандським королем Англії у 1066 році.

Джек – скорочена форма імені Якоб або Яків в англійській мові. За однією з версій, зі староанглійської мови Джек означає "Бог милостивий". Найчастіше Джеком називають дітей в Англії та Сполучених Штатах Америки.

Ім'я Харпер має англійське походження. Воно походить від слова "harp"- тобто, арфа та в перекладі означає "гравець на арфі". Харпер спочатку використовували як прізвище, щоб ідентифікувати людей, які грали на арфі. Ім'я стало надзвичайно популярним завдяки американській письменниці Харпер Лі, яку відзначили Пулітцерівською премією у 1962 році.

Шарлотта – жіноча форма, що утворилась від чоловічого імені Шарль, яке є похідним імені Карл, що було дуже популярним в Англії, особливо, серед династії монархів. Воно означало "людина", "чоловік", "вільна людина".

Меган має валлійське походження – одна з британських мов. Воно складається з 2 частин: від "mor" (море) й "gan" (як-небудь). Тобто, трактується як "пов'язаний з морем". Інше пояснення свідчить, що замість "gan" там було "cant" (пісня), що означає "морська пісня". Яскравою представницею імені є дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл.

Керрі – зараз поширене ім'я у Великобританії, але спочатку це було прізвищем. Воно перекладається як "зі смуглого племені", "темноволоса". Популярною героїнею з цим ім'ям була Керрі Бредшоу, яку зіграла Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс у великому місті".