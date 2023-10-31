Як врятувати хризантему від попелиці: 4 народні засоби

Дуже часто в осінньому саду можна побачити хризантеми. Ці квіти здатні цвісти аж до морозів. Іноді їх атакує попелиця.

Попелиця може знищити квіти за лічені дні. Це маленькі зелені комахи, які забирають сік із рослини. Якщо її не знищити, вона погубить рослину. Є кілька способів, як позбутися попелиці.

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Як позбутися попелиці на хризантемах

Необов'язково купувати дорогі професійні засоби. Можна спробувати народні методи боротьби з комахою. Наприклад, нашатирний спирт. Його треба розвести у пропорції 1:10 та обробити кущ хризантеми. Через 2-3 дні процедуру слід повторити.



Нашатирний спирт / Фото Liki24.com

У такій справі подіють й цитрусові. Кілька підсушених і дрібних шкірок треба залити 1 літром кип'ятку, залишити на день у темному місці. Після цього розчин проціджують та обприскують рослину.



Цитрусові шкірки / Фото "Земляк"

Для боротьби з попелицею вам знадобиться лушпиння від цибулі. Вистачить 100-200 грамів шкірок залити 1 літром води. Кип'ятіть 5-10 хвилин. Тоді залишіть на 1 день, аби настоялось й починайте обробляти рослину.



Лушпиння від цибулі / Фото Riara.com

Позбутися ненависного шкідника можна мильною сумішшю. Натріть мила десь на 2 столові ложки та розчиніть у гарячій воді. Почекайте, поки охолоне та обприскайте квітку. Фахівці вважають цей спосіб найшвидшим, аби знищити попелицю на рослинах.



Господарське мило / Фото Pinka.in.ua

До речі, сад восени треба підгодувати, аби йому легше було пережити зиму.