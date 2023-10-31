Тля может уничтожить цветы за считанные дни. Это маленькие зеленые насекомые, убирающие сок из растения. Если ее не уничтожить, она погубит растение. Есть несколько способов, как избавиться от тли.

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Как избавиться от тли на хризантемах

Необязательно покупать дорогостоящие профессиональные средства. Можно попробовать народные методы борьбы с насекомым. К примеру, нашатырный спирт. Его следует развести в пропорции 1:10 и обработать кусты хризантемы. Через 2-3 дня процедуру следует повторить.



Нашатырный спирт / Фото Liki24.com

По такому делу подействуют и цитрусовые. Несколько подсушенных и мелких шкурок надо залить 1 литром кипятка, оставить на день в темном месте. После этого раствор процеживают и опрыскивают.



Цитрусовые шкурки / Фото "Земляк"

Для борьбы с тлей вам понадобится шелуха от лука. Достаточно 100-200 граммов шкурок залить 1 литром воды. Кипятите 5-10 минут. Тогда оставьте на 1 день, чтобы настоялось и начинайте обрабатывать растение.



Шелуха от лука / Фото Riara.com

Избавиться от ненавистного вредителя можно мыльной смесью. Натрите мыла где-то на 2 столовых ложки и растворите в горячей воде. Подождите, пока остынет и опрыскивайте цветок. Специалисты считают этот способ самым быстрым, чтобы уничтожить тлю на растениях.



Хозяйственное мыло / Фото Pinka.in.ua

Кстати, сад осенью нужно подкормить, чтобы ему легче было пережить зиму.