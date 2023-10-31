Попелиця може знищити квіти за лічені дні. Це маленькі зелені комахи, які забирають сік із рослини. Якщо її не знищити, вона погубить рослину. Є кілька способів, як позбутися попелиці.

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Як позбутися попелиці на хризантемах

Необов'язково купувати дорогі професійні засоби. Можна спробувати народні методи боротьби з комахою. Наприклад, нашатирний спирт. Його треба розвести у пропорції 1:10 та обробити кущ хризантеми. Через 2-3 дні процедуру слід повторити.



Нашатирний спирт / Фото Liki24.com

У такій справі подіють й цитрусові. Кілька підсушених і дрібних шкірок треба залити 1 літром кип'ятку, залишити на день у темному місці. Після цього розчин проціджують та обприскують рослину.



Цитрусові шкірки / Фото "Земляк"

Для боротьби з попелицею вам знадобиться лушпиння від цибулі. Вистачить 100-200 грамів шкірок залити 1 літром води. Кип'ятіть 5-10 хвилин. Тоді залишіть на 1 день, аби настоялось й починайте обробляти рослину.



Лушпиння від цибулі / Фото Riara.com

Позбутися ненависного шкідника можна мильною сумішшю. Натріть мила десь на 2 столові ложки та розчиніть у гарячій воді. Почекайте, поки охолоне та обприскайте квітку. Фахівці вважають цей спосіб найшвидшим, аби знищити попелицю на рослинах.



Господарське мило / Фото Pinka.in.ua

До речі, сад восени треба підгодувати, аби йому легше було пережити зиму.