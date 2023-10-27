Добрива сприяють відновленню саду після тривалого розвитку та плодоношення. Корисні речовини покращать здоров'я рослин, тому урожай в наступному сезоні може стати більшим. Є кілька основних правил щодо підживлення саду восени.
Як підгодувати сад восени
Саджанці варто підживлювати одразу після збору врожаю. Кущі малини, смородини, ранні сорти аличі та слив підгодовують з серпня та до початку заморозків. А от пізні сорти груш та яблук – наприкінці вересня та в жовтні.
- Звернуть увагу, що ті речовини, якими удобрюють рослини весною чи влітку, не підійдуть для осінньої підгодівлі. Насамперед восени саджанці потребують калію та фосфору.
- На зиму буде помилкою вносити в землю азотовмістні добрива. Тому що вони пришвидшують ріст молодих пагонів. Вони не встигнуть зміцніти до зими та загинуть.
Важливо дотримуватися правильного дозування у внесенні добрив. Наприклад, у важкі суглинисті ґрунти вносять десь 10-20% речовини, від рекомендованої норми. А от у легкі піщані – навпаки більше десь на 20%, оскільки речовини вимиваються з землі швидше.
- Зрозуміти, скільки вам треба гранульованих добрив, дуже прсто. Потрібно взяти 1-2 столові ложки на 1 метр квадратний площі під кроною. Внесіть речовини, розпушіть землю чи перекопайте.
- Перепрілі органічні речовини використовують в пристовбурні кола. Пропорція – 1-2 відра під плодові кущі, 3-4 – під молоді дерева, 5-8 – під дорослі.
Корисні поради щодо підживлення саду восени
Сад в осінню пору треба поливати. Деякі садівники не роблять цього, навіть якщо восени доволі сухо. Але річ у тім, що саджанці поглинуть корисні речовини лише в розчиненому вигляді. До того ж полив восени потрібен для того, аби дерева та кущі гарно пережили зиму.
- Фахівці не радять використовувати свіжі органічні речовини.
- Деревний попіл вносять замість калійно-фосфорних підживлень, якщо у вас їх немає.
- Підгодівлю проводять у листопаді, якщо ґрунт ще не промерз. Також можна з середини жовтня використовувати водорозчинні добрива. Саджанці їх швидко поглинають.