Удобрения способствуют восстановлению сада после продолжительного развития и плодоношения. Полезные вещества улучшат здоровье растений, поэтому урожай в следующем сезоне может стать больше. Есть несколько основных правил по подкормке сада осенью.
Как подкормить сад осенью
Саженцы стоит подкармливать сразу после сбора урожая. Кусты малины, смородины, ранние сорта алычи и слив подкармливают с августа и до заморозков. А вот поздние сорта груш и яблок – в конце сентября и октябре.
- Обратите внимание, что те вещества, которыми удобряют растения весной или летом, не подойдут для осенней подкормки. В первую очередь осенью саженцы нуждаются в калии и фосфоре.
- На зиму будет ошибкой вносить в землю азотосодержащие удобрения. Потому что они ускоряют рост молодых побегов. Они не успеют окрепнуть до зимы и погибнут.
Важно соблюдать правильную дозировку во внесении удобрений. Например, в тяжелые суглинистые почвы вносят где-то 10-20% вещества от рекомендуемой нормы. А вот в легкие песчаные – наоборот больше где-то на 20%, поскольку вещества вымываются с земли быстрее.
- Понять, сколько вам нужно гранулированных удобрений, очень просто. Нужно взять 1-2 столовых ложки на 1 метр квадратный площади под кроной. Внесите вещества, разрыхлите землю или перекопайте.
- Перепревшие органические вещества используют в приствольном круге. Пропорция – 1-2 ведра под плодовые кусты, 3-4 – под молодые деревья, 5-8 – под взрослые.
Полезные советы по подкормке сада осенью
Сад в осеннее время надо поливать. Некоторые садоводы не делают этого, даже если осенью достаточно сухо. Но дело в том, что саженцы поглотят полезные вещества только в растворенном виде. К тому же полив осенью нужен для того, чтобы деревья и кустарники хорошо пережили зиму.
- Специалисты не рекомендуют использовать свежие органические вещества.
- Деревянный пепел вносят вместо калийно-фосфорных подкормок, если у вас их нет.
- Подкормку проводят в ноябре, если почва еще не промерзла. Также можно с середины октября использовать водорастворимые удобрения. Саженцы их быстро поглощают.