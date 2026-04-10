У Світлий тиждень після Великодня дуже важливо прийти до могил наших рідних і помолитися. Про це 24 Каналу розповів священник храму святих Кирила і Методія у Львові, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк, зауваживши, що таким є найвищий вияв любові до людини, яка померла.

Чи можна залишати продукти з кошика на кладовищі?

Священник наголошує, що тільки наша молитва здатна пройти крізь простір і час, тому саме на неї треба найбільше зважати. Обов'язком рідних є прийди на могили, помолитися, також важливо облагородити їх, гідно упорядкувати. Це вияв пошани до наших померлих.

Але, коли ми ставимо на могилу паску чи іншу їжу, то маємо розуміти, що наші рідні не будуть цього їсти. Вони померли, а їхні тіла очікують на другий прихід Ісуса. Тож найкращою "їжею" для них будуть не земні продукти, а молитва, сам Господь.

"Я часто бачу, як потім песики бігають по гробах і доїдають цю їжу. Нічого доброго в цьому немає. Краще цими продуктами поділитися з бідними, нагодувати тих, хто потребує, ніж просто залишити на мармуровій плиті", – підкреслив священник.

Підсумовуючи, отець наголосив, що найкращим подарунком для людини, яка відійшла до вічності, є наша молитва, прибраний та красивий гріб. А якщо є така змога, то варто запросити священника, щоб помолитися з ним разом.

