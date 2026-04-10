У цей день наші предки ходили до церкви та проводили час з рідними. Про заборони й прикмети на 10 квітня – розповів сайт "Українські традиції".

Страсна п'ятниця

Після арешту в Гетсиманському саду Ісуса привели до Понтія Пилата. Він під тиском натовпу засудив Спасителя до страти. Витримавши жорстокі катування, Син Божий почав нести свій хрест Хресною дорогою до гори Голгофа. Близько полудня Христа розіп'яли між двома розбійниками. Того ж вечора Йосип з Ариматеї та Никодим отримали дозвіл влади забрати тіло Ісуса з хреста. Вони обгорнули Його чистою лляною Плащаницею та перенесли до нової гробниці. Вхід до печери чоловіки закрили величезним каменем і виставили біля нього варту для охорони.

Що не можна робити на Страсну п'ятницю?

Не можна стригти нігті та волосся.

Не слід їсти, поки не винесуть Плащаницю в церквах.

Не варто лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не рекомендується розважатися та веселитися.

Народні прикмети

Якщо на небі добре видно зорі, то влітку буде щедрий врожай.

Якщо у Страсну п'ятницю посадити дерево або посіяти культури, то буде неврожай.

Якщо сьогодні піде дощ, то така ж погода буде і влітку.

Якщо надворі похмура погода, то ваш город буде в бур'янах.

Хто святкує День ангела 10 квітня?

За новоюліанським календарем, 10 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір та Яків.

Що ще відзначають?