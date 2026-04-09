Це одне з найважливіших свят у році, тому господині заздалегідь планують час для приготування традиційних пасок, щоб встигнути все до святкової неділі. Коли можна випікати святковий хліб – пише сайт "Українські традиції".
Коли можна пекти паски на Великдень 2026?
Згідно з давніми українськими традиціями, найкращим днем для випікання пасок вважається Чистий четвер. У 2026 році він припадає на 9 квітня. Саме цього дня заведено наводити повний лад у домівці, вмиватися до сходу сонця та розпочинати роботу з тістом, пише ukr.media.
Вважається, що паски, спечені в четвер, довго залишаються свіжими та мають особливу силу. У цей день господині намагаються замішувати тісто в тиші, з добрими думками та молитвою, адже стан душі безпосередньо впливає на те, якою вийде випічка.
А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.
Втім, якщо ж ви не встигаєте приготувати все у четвер, Церква дозволяє робити це у Страсну суботу, 11 квітня. Це останній день перед святом, коли ще можна займатися кулінарними справами. Зазвичай у суботу паски печуть ті, хто хоче, щоб вони були максимально м'якими та ароматними саме до недільного сніданку.
Коли пекти паски категорично не можна?
Найсуворіша заборона стосується Страсної п'ятниці, яка у 2026 році припадає на 10 квітня. Це день найглибшої скорботи, коли згадують про страждання та смерть Ісуса Христа. У цей день віряни дотримуються найсуворішого посту, проводять час у молитві та роздумах. Саме тому будь-яка робота, зокрема випікання пасок чи прання, вважається гріхом.
Народні повір'я кажуть, що хліб, спечений у п'ятницю, швидко пліснявіє, тому краще відкласти всі справи та присвятити цей день молитвам.