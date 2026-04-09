Це одне з найважливіших свят у році, тому господині заздалегідь планують час для приготування традиційних пасок, щоб встигнути все до святкової неділі. Коли можна випікати святковий хліб – пише сайт "Українські традиції".

Коли можна пекти паски на Великдень 2026?

Згідно з давніми українськими традиціями, найкращим днем для випікання пасок вважається Чистий четвер. У 2026 році він припадає на 9 квітня. Саме цього дня заведено наводити повний лад у домівці, вмиватися до сходу сонця та розпочинати роботу з тістом, пише ukr.media.

Вважається, що паски, спечені в четвер, довго залишаються свіжими та мають особливу силу. У цей день господині намагаються замішувати тісто в тиші, з добрими думками та молитвою, адже стан душі безпосередньо впливає на те, якою вийде випічка.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Втім, якщо ж ви не встигаєте приготувати все у четвер, Церква дозволяє робити це у Страсну суботу, 11 квітня. Це останній день перед святом, коли ще можна займатися кулінарними справами. Зазвичай у суботу паски печуть ті, хто хоче, щоб вони були максимально м'якими та ароматними саме до недільного сніданку.

Коли пекти паски категорично не можна?