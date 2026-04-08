Приготування пасок займає особливе місце на кухні господині напередодні Великодня. Для того, щоб у вас був вибір, яку саме спекти паску, наша редакція підготувала для вас декілька рецептів.
Рецепт паски з сухофруктами і горішками
Рецепт паски з начинкою
Інгредієнти для тіста:
Молоко – 175 мл
Вершки 12% – 175 мл
Дріжджі свіжі – 30 г
або дріжджі сухі – 10 г
Борошно – 900 г
Масло вершкове – 100 г
Олія соняшникова – 60 г
Яйця – 3 шт.
Жовтки – 2 шт.
Цукор – 200 г
Горіхи – 60 г
Сухофрукти – 125 г
ваніль
сіль
Інгредієнти для глазурі:
Білки – 2 шт.
Пудра цукрова – 300 г
Сік лимона
Інгредієнти для прикрашання
Сухофрукти – 300 г
Горіхи – 100 г
Рецепт приготування паски з сухофруктами і горішками
Паска з сухофруктами і горішками
З вказаної кількості інгредієнтів вийде 3 великих і 2 маленьких паски.
1.Сухофрукти для тіста залийте окропом і залишіть на 20 хвилин. Сухофрукти для прикраси теж залийте окропом, але через декілька хвилин злийте воду.
2.Подрібніть горіхи для тіста. Підігрійте молоко з вершками до температури 35-40 градусів. Змішайте дріжджі з цукром і вливайте трохи підігрітого молока.
3.Додайте 2 ложки борошна і перемішайте. Накрийте харчовою плівкою і залишіть на 15-20 хвилин.
4.У чаші міксера розбийте 3 яйця і додайте 2 жовтки, відокремивши їх від білків. Білки поставте в холодильник. Збийте яйця. Додайте цукор, ваніль і дрібку солі. Збивайте 5-6 хвилин.
5.Наріжте великі сухофрукти на дрібні шматочки. Коли дріжджі підійдуть, змішайте їх з молоком, що залишилося. Додайте туди просіяне борошно. Коли тісто почне збиратися в грудочку, додайте збиті яйця і перемішайте.
6. Розігрійте вершкове масло в мікрохвильовці і потроху заливайте в тісто. Додайте ще борошна, щоб вийшло тісто трохи густіше, ніж на оладки.
7.Влийте до нього олії та перемішайте лопаткою. Залишіть тісто в теплому місці для вистоювання. Коли тісто збільшиться в кілька разів, викладіть його на стіл, присипаний борошном.
8.Вимішайте тісто ще кілька хвилин. Змастіть велику глибоку ємність маслом і покладіть туди тісто. Висипаємо туди горіхи, сухофрукти та терту цедру апельсина.
9. Відправте тісто настоюватися в тепле місце на 30-60 хвилин. Після цього підняте тісто трохи треба осадити.
10.У форми для пасок ставимо тісто лише на половину. Відправляємо паски на 15 хвилин в духовку, розігріту до 50 градусів, щоб вони підійшли. Потім розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо паски 30 хвилин.
11.Готовність перевіряйте зубочисткою – тісто не повинно бути мокрим.
Рецепт приготування глазурі
1.Вінчиком збийте білки з цукровою пудрою. Додайте сік лимона і перемішайте. Змастіть паски білково-лимонною глазур'ю.
2.Прикрасіть паски сухофруктами і цілими горіхами.
Паска з шоколадною начинкою
Інгредієнти для тіста:
Борошно – 720 г
Дріжджі сипучі – 10 г
Масло вершкове – 120 г
Яйця – 2 шт
Жовток яєць – 3 шт
Молоко – 240 мл
Цукор – 120 г
Сіль – 0,5 ч. л
Родзинки – 100 г
Цукати ананаса – 100 г
Лимона цедра – 2 ч.л
Ванілін – 1 - 2 г
Пудра цукрова для посипання
Інгредієнти для начинки:
Молочний і темний шоколад – по 100 г
Лікер (коньяк) – 1 ст. л
Вершки (10%) – 100 г
Інгредієнти для глазурі:
Масло вершкове – 2 ст. л
Сметана – 100 г
Цукор – 2 ст. л
Какао - 4 ст. л
Рецепт приготування паски з шоколадною начинкою
З вказаної кількості інгредієнтів вийде 1 велика паска та 2 невеликі.
1.Підігріте молоко всипте до дріжджів і додайте одну чайну ложку цукру. Залишіть їх на декілька хвилин в теплі.
2.Розтопіть вершкове масло, змішайте з цукром, що залишився.
3.Залийте гарячою водою родзинки на 10-15 хвилин. Після цього зцідіть воду і висушіть. До родзинок всипте ананас або будь-які інші цукати чи сухофрукти за бажанням. Туди ж додайте лимонну цедру, чайну ложку борошна та перемішайте.
4.До молока і дріжджів додайте розтоплене вершкове масло, перемішайте. Додайте два цілих яйця і три відокремлених від білків жовтка.
5.Всипте половину муки, додайте половину чайної ложки солі, перемішайте. Додайте сухофрукти з лимонною цедрою, всипте ванілін.
6.Частинами додавайте всю решту борошна. Вимішуйте не менше 7-10 хвилин, поки тісто не буде прилипати до рук.
7.Тісто залишіть окремо в ємності змащеній маслом, в теплі, накривши рушником. Тісто має збільшитися в два рази.
8.Тісто, яке підійшло – поділіть на порції, залишіть на 5 хвилин.
9. Порції тіста помістіть у форми, промазавши маслом. Нехай тісто знову підійде в два рази. Поставте для випікання в прогріту духовку, тримайте всередині 35-40 хвилин при температурі 180 градусів.
10.Витягнувши паски з печі, дайте їм остигнути на 5-10 хвилин, далі можете забирати з форм.
Рецепт начинки для паски
1.З готової паски зріжте верхню частину, приберіть зсередини м'якуш. Необхідно залишити стінки, товщиною не менше 1,5-2 см.
2.Розмішайте обидва види шоколаду (гіркий і молочний), поламавши дрібно шматочками, на водяну баню. Додайте вершки і алкоголь (за бажанням). Добре перемішати всі інгредієнти.
3.Шоколадною масою заливайте подрібнену м'якуш.
4.Середину паски наповніть шоколадною начинкою з хлібною м'якуш. Накрийте зрізаною верхньою частиною.
Покроковий процес приготування паски
Рецепт приготування глазурі
1.Потримайте на вогні вершкове масло і цукор до повного розтоплення. Всипте какао, та сметану. Продовжуйте нагрівати, поки маса не закипить, помішуючи.
2.Полийте шоколадною глазур'ю паску зверху та з боків і залишіть її в холодильнику на пару на ніч.