Приготування пасок займає особливе місце на кухні господині напередодні Великодня. Для того, щоб у вас був вибір, яку саме спекти паску, наша редакція підготувала для вас декілька рецептів.

Рецепт паски з сухофруктами і горішками



Рецепт паски з начинкою

Інгредієнти для тіста:

Молоко – 175 мл

Вершки 12% – 175 мл

Дріжджі свіжі – 30 г

або дріжджі сухі – 10 г

Борошно – 900 г

Масло вершкове – 100 г

Олія соняшникова – 60 г

Яйця – 3 шт.

Жовтки – 2 шт.

Цукор – 200 г

Горіхи – 60 г

Сухофрукти – 125 г

ваніль

сіль

Інгредієнти для глазурі:

Білки – 2 шт.

Пудра цукрова – 300 г

Сік лимона

Інгредієнти для прикрашання

Сухофрукти – 300 г

Горіхи – 100 г

Рецепт приготування паски з сухофруктами і горішками



Паска з сухофруктами і горішками

З вказаної кількості інгредієнтів вийде 3 великих і 2 маленьких паски.

​1.Сухофрукти для тіста залийте окропом і залишіть на 20 хвилин. Сухофрукти для прикраси теж залийте окропом, але через декілька хвилин злийте воду.

​2.Подрібніть горіхи для тіста. Підігрійте молоко з вершками до температури 35-40 градусів. Змішайте дріжджі з цукром і вливайте трохи підігрітого молока.

3.Додайте 2 ложки борошна і перемішайте. Накрийте харчовою плівкою і залишіть на 15-20 хвилин.

4.У чаші міксера розбийте 3 яйця і додайте 2 жовтки, відокремивши їх від білків. Білки поставте в холодильник. Збийте яйця. Додайте цукор, ваніль і дрібку солі. Збивайте 5-6 хвилин.

5.Наріжте великі сухофрукти на дрібні шматочки. Коли дріжджі підійдуть, змішайте їх з молоком, що залишилося. Додайте туди просіяне борошно. Коли тісто почне збиратися в грудочку, додайте збиті яйця і перемішайте.

6. Розігрійте вершкове масло в мікрохвильовці і потроху заливайте в тісто. Додайте ще борошна, щоб вийшло тісто трохи густіше, ніж на оладки.

7.Влийте до нього олії та перемішайте лопаткою. Залишіть тісто в теплому місці для вистоювання. Коли тісто збільшиться в кілька разів, викладіть його на стіл, присипаний борошном.

8.Вимішайте тісто ще кілька хвилин. Змастіть велику глибоку ємність маслом і покладіть туди тісто. Висипаємо туди горіхи, сухофрукти та терту цедру апельсина.

9. Відправте тісто настоюватися в тепле місце на 30-60 хвилин. Після цього підняте тісто трохи треба осадити.

10.У форми для пасок ставимо тісто лише на половину. Відправляємо паски на 15 хвилин в духовку, розігріту до 50 градусів, щоб вони підійшли. Потім розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо паски 30 хвилин.

11.Готовність перевіряйте зубочисткою – тісто не повинно бути мокрим.

Рецепт приготування глазурі

1.Вінчиком збийте білки з цукровою пудрою. Додайте сік лимона і перемішайте. Змастіть паски білково-лимонною глазур'ю.

2.Прикрасіть паски сухофруктами і цілими горіхами.

Паска з шоколадною начинкою



Інгредієнти для тіста:

Борошно – 720 г

Дріжджі сипучі – 10 г

Масло вершкове – 120 г

Яйця – 2 шт

Жовток яєць – 3 шт

Молоко – 240 мл

Цукор – 120 г

Сіль – 0,5 ч. л

Родзинки – 100 г

Цукати ананаса – 100 г

Лимона цедра – 2 ч.л

Ванілін – 1 - 2 г

Пудра цукрова для посипання

Інгредієнти для начинки:

Молочний і темний шоколад – по 100 г

Лікер (коньяк) – 1 ст. л

Вершки (10%) – 100 г

Інгредієнти для глазурі:

Масло вершкове – 2 ст. л

Сметана – 100 г

Цукор – 2 ст. л

Какао - 4 ст. л

Рецепт приготування паски з шоколадною начинкою

З вказаної кількості інгредієнтів вийде 1 велика паска та 2 невеликі.

1.Підігріте молоко всипте до дріжджів і додайте одну чайну ложку цукру. Залишіть їх на декілька хвилин в теплі.

2.Розтопіть вершкове масло, змішайте з цукром, що залишився.

3.Залийте гарячою водою родзинки на 10-15 хвилин. Після цього зцідіть воду і висушіть. До родзинок всипте ананас або будь-які інші цукати чи сухофрукти за бажанням. Туди ж додайте лимонну цедру, чайну ложку борошна та перемішайте.

4.До молока і дріжджів додайте розтоплене вершкове масло, перемішайте. Додайте два цілих яйця і три відокремлених від білків жовтка.

5.Всипте половину муки, додайте половину чайної ложки солі, перемішайте. Додайте сухофрукти з лимонною цедрою, всипте ванілін.

6.Частинами додавайте всю решту борошна. Вимішуйте не менше 7-10 хвилин, поки тісто не буде прилипати до рук.

7.Тісто залишіть окремо в ємності змащеній маслом, в теплі, накривши рушником. Тісто має збільшитися в два рази.

8.Тісто, яке підійшло – поділіть на порції, залишіть на 5 хвилин.

9. Порції тіста помістіть у форми, промазавши маслом. Нехай тісто знову підійде в два рази. Поставте для випікання в прогріту духовку, тримайте всередині 35-40 хвилин при температурі 180 градусів.

10.Витягнувши паски з печі, дайте їм остигнути на 5-10 хвилин, далі можете забирати з форм.

Рецепт начинки для паски

1.З готової паски зріжте верхню частину, приберіть зсередини м'якуш. Необхідно залишити стінки, товщиною не менше 1,5-2 см.

2.Розмішайте обидва види шоколаду (гіркий і молочний), поламавши дрібно шматочками, на водяну баню. Додайте вершки і алкоголь (за бажанням). Добре перемішати всі інгредієнти.

3.Шоколадною масою заливайте подрібнену м'якуш.

4.Середину паски наповніть шоколадною начинкою з хлібною м'якуш. Накрийте зрізаною верхньою частиною.



Покроковий процес приготування паски

Рецепт приготування глазурі

1.Потримайте на вогні вершкове масло і цукор до повного розтоплення. Всипте какао, та сметану. Продовжуйте нагрівати, поки маса не закипить, помішуючи.

2.Полийте шоколадною глазур'ю паску зверху та з боків і залишіть її в холодильнику на пару на ніч.