У цей час віряни намагаються відкласти всю роботу, щоб зосередитися на духовних роздумах, тиші та молитві. Про те, від чого варто утриматися в цей особливий день, – пише сайт "Українські традиції".

Що не можна робити в Страсну п'ятницю 2026?

Страсна п'ятниця вважається часом великої жалоби, тому найголовніша заборона стосується будь-яких веселощів. У цей день не заведено співати, танцювати, слухати гучну музику чи влаштовувати святкування. Народні повір'я навіть кажуть, що той, хто надто весело проводить цей день, може потім проплакати весь рік.

Крім цього, 10 квітня краще уникати сварок, образ та лихослів'я.

До того ж Страсна п'ятниця вимагає повної відмови від важкої фізичної праці. Так, не рекомендується займатися прибиранням, пранням або ремонтом – усі ці справи господарі зазвичай намагаються завершити ще в Чистий четвер.

Особливо суворою є заборона на роботу з гострими металевими предметами. У народі вірять, що цього дня не можна нічого шити чи різати, оскільки це символічно нагадує про муки Христа.

Також під забороною опиняється будь-яка робота на землі.

Окрему увагу віряни приділяють харчуванню, адже Страсна п'ятниця – день найсуворішого посту в році. За церковною традицією, віряни намагаються взагалі не вживати їжу до моменту винесення Плащаниці в храмі, що зазвичай відбувається близько третьої години дня, йдеться у фейсбук-дописі ПЦУ. Після цього дозволяється лише скромна пісна трапеза, яка найчастіше складається з хліба та води. Алкоголь у цей день також перебуває під суворою забороною.

