Священник ПЦУ Олексій Філюк відповів на це питання у своєму інстаграмі. Отець пояснив, чому вірянам не варто боятися домашньої роботи в цей день.

Чи можна пекти паски в Страсну п'ятницю 2026?

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк заспокоїв вірян. Він зазначив, що не існує жодної церковної заборони на випікання пасок у Страсну п'ятницю. За його словами, приготування великодньої випічки – така ж домашня справа, як і приготування будь-якої іншої їжі. Так, церковний устав називає останні дні перед Великоднем часом тиші, але це не означає, що люди повинні повністю відмовитися від господарських справ.

Священнослужитель зауважив, що головна християнська істина полягає в тому, що Христос завжди живий. Тому не варто сприймати Страсну п'ятницю через призму народних страхів. Адже у цей день віряни лише символічно вшановують події минулого та з нетерпінням чекають на Воскресіння Христове.

Особливу увагу Олексій Філюк приділяє зайнятості сучасних людей. Якщо вірянин весь тиждень був на роботі й має час для випікання лише у п'ятницю ввечері, то він може зробити це зі спокійною душею. Священник нагадує, що навіть великі хлібозаводи не припиняють роботу в ці дні, продовжуючи забезпечувати людей хлібом та пасками.

