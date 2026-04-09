У народі існують давні правила та заборони, про які варто знати, щоб не накликати на себе негаразди. Що не можна робити в Чистий четвер – розповів сайт "Українські традиції".

Чистий четвер 2026: що не можна робити?

Головне правило цього дня полягає в тому, що не можна залишати власну домівку в безладі або відкладати генеральне прибирання на вечір. Вважається, що разом із пилом та непотрібним мотлохом ми виносимо з життя старі проблеми, тому брудний посуд у раковині чи незавершене прання можуть притягнути негативну енергію на весь наступний рік.

Крім того, народні традиції суворо забороняють віддавати щось з дому або позичати гроші. Навіть якщо сусіди просять сіль чи цукор, краще ввічливо відмовити. Адже разом із цими речами з родини йде добробут та достаток.

Також дуже важливо стежити за своїм внутрішнім станом. У Чистий четвер не можна сваритися, лихословити та думати про погане, пише Православна Церква України у своєму фейсбуці. Духовне очищення є не менш важливим за фізичне, тому не варто братися за приготування пасок чи фарбування яєць, поки ви не будете в гарному настрої. Випікати святковий хліб у брудній хаті або зі злістю на душі вважається поганою прикметою – у такому разі паска буде несмачною.

Народні прикмети на Чистий четвер 2026