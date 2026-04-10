У цей день звичний раціон для вірян кардинально змінюється. Що не можна їсти в Страсну п'ятницю – пише сайт "Українські традиції".

Що не можна їсти в Страсну п'ятницю 2026?

Згідно з традицією, вірянам варто взагалі відмовитися від будь-якої їжі до моменту виносу Плащаниці. Він зазвичай відбувається під час вечірньої служби близько третьої години дня, йдеться у фейсбук-дописі ПЦУ. Лише після цього символічного моменту дозволяється перекусити, але раціон залишається вкрай обмеженим.

Так, під повну заборону потрапляють усі продукти тваринного походження, тож про м'ясо, ковбаси, птицю та паштети варто забути. Водночас не можна вживати молочні продукти, зокрема сир, вершкове масло, сметану та йогурти. На відміну від деяких інших днів посту, у Страсну п'ятницю не дозволяється їсти навіть рибу та морепродукти. Ба більше, за найсуворішими правилами, навіть рослинна їжа має бути приготована без додавання олії, а використання будь-якого алкоголю вважається грубим порушенням канонів.

Крім основних продуктів, християнам слід утриматися від солодощів, оскільки цей день присвячений скорботі, а не задоволенню смакових рецепторів.

Страсна п'ятниця 2026 / Фото Freepik

Що не можна робити в Страсну п'ятницю?