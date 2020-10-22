У Голлівуді оплакують смерть знаменитої американської акторки і танцівниці Мардж Чемпіон. Жінка померла у віці 101 року.

Як повідомляє The New York Times, інформацію підтвердив син актриси. Наразі родичі не розголошують, що стало причиною смерті Мардж Чемпіон. Водночас у ЗМІ зазначають, що вона могла померти від старості.

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Що відомо про Мардж Чемпіон: коротка біографія

Справжнє ім'я голлівудської актриси – Марджорі Селеста Белчер. Однак знаменитість відома у світі завдяки своєму милозвучному псевдоніму Мардж Чемпіон.

Змалку вона знала, що підкорюватиме сцену, адже зростала у родині режисера та вчителя з танців. Вже у 3 роки Мардж Чемпіон вивчала перші хореографічні постановки, а в 12 – сама викладала у балетній школі свого батька. Перші ж ролі актриса Мардж Чемпіон презентувала на Бродвеї.



Мардж Чемпіон на архівному фото / Фото Wiki

Чималим поштовхом у її кар'єрі стало заміжжя з художником-мультиплікатором Артуром Беббіттом. Пара обмінялась обітницями у 1937 році. Захоплений грацією своєї дружини, чоловік запропонував студії Walt Disney розпочати співпрацю з Мардж Чемпіон. Так актриса стала прообразом головної героїні у мультфільмі "Білосніжка і сім гномів". Та не тільки вроду Мардж запозичили для культового образу принцеси, але й її танці.



Померла актриса Мардж Чемпіон / Фото Variety

Окрім цього, Мардж Чемпіон допомогла створити Блакитну Фею у "Піноккіо", що вийшов на екрани у 1940 році.

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Фільмографія Мардж Чемпіон

Багатою була і фільмографія актриси. За роки кар'єри в Голлівуді вона знялась у десятках фільмах. Серед її робіт – стрічки:

"Театр на плаву"

"Все моє – твоє"

"Це виглядає красиво"

"Кохана Юпітера"

"Співак джазу"

"Плавець"

"Слава"

"Вечірка"

За роль у "Королеві залу зоряного пилу" Мардж Чемпіон отримала премію Еммі. Сталось це у 1975 році.

Востаннє актриса з'явилась у мюзиклі на Бродвеї у 2001-му, коли їй було 82. Після цього Мардж Чемпіон пішла на пенсію та продовжувала бути однією з експертів музичної премії Тоні.