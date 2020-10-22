У Голлівуді вже почали висувати претендентів на престижну премію Оскар. Церемонія пройде у квітні 2021 року. Саме тоді кіномани дізнаються, чи отримає актор Чедвік Боузман нагороду посмертно. Наразі ж його кандидатуру висунули в номінації "Найкращий актор".

За даними Variety, Чедвік Боузман претендуватиме на Оскар завдяки ролі в останньому фільмі "Ма Рейні: Мати блюзу". Актор зіграв у стрічці одну з головних ролей та показав свій талант, перебуваючи на лікуванні останньої стадії раку.

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Наразі представники Американської кіноакадемії не оголошували список номінантів, а тому невідомо, чи насправді Чедвік Боузман посмертно стане номінантом Оскара.

Чому помер Чедвік Боузман? Актор Чедвік Боузман, найбільш відомий за ролями у фільмах "Чорна пантера" і "21 міст", помер 28 серпня 2020 року. Чоловік упродовж 4 років боровся з раком товстої кишки. Однак лікування не давало результату: Чедвік Боузман помер у своєму маєтку в Лос-Анджелесі на очах у дружини.



Про діагноз стало відомо тільки після смерті актора. Під час боротьби з недугою Чедвік Боузман активно знімався в кіно та тільки в останні місяці життя втратив вагу.

Чедвік Боузман – не єдина зірка "Ма Рейні: Мати блюзу", яка претендує на золоту статуетку. Його колега Віола Девіс може стати номінантом у категорії "Найкраща актриса року".

Що відомо про фільм "Ма Рейні: Мати блюзу"

Стрічка Netflix є неперевершеною кіноадаптацією знаменитої п'єси Августа Вілсона. "Ма Рейні: Мати блюзу" розповість про талановиту співачку, яка досягнула шаленого успіху в часи расової дискримінації. Здобувши славу, Ма Рейні зіткнулась з підступними менеджерами, які прагнули відібрати у неї права на музику. І коли все довкола руйнується, на допомогу артистці приходить музикант, якого й зіграв Чедвік Боузман.

Він переслідував і особисту мету: Ма Рейні була подругою жінки, в яку був закоханий один з головних героїв. Окрім цього, чоловік хотів увійти в історію музики. Тому він квапно організовує власний бенд та вирушає з артисткою на студію звукозапису в Чикаго.

Прем'єра фільму "Ма Рейні: Мати блюзу" запланована на 18 грудня 2020 року. Стрічка вийде на стрімінговій платформі Netflix.

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