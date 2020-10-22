В Голливуде уже начали выдвигать претендентов на престижную премию Оскар. Церемония пройдет в апреле 2021 года. Именно тогда киноманы узнают, получит ли актер Чедвик Боузман награду посмертно. Сейчас же его кандидатуру выдвинули в номинации "Лучший актер".

По данным Variety, Чедвик Боузман будет претендовать на Оскар благодаря роли в последнем фильме "Ма Рейни: мать блюза". Актер сыграл в ленте одну из главных ролей и показал свой талант, находясь на лечении последней стадии рака.

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На данный момент представители Американской киноакадемии не оглашали список номинантов, а потому неизвестно, на самом ли деле Чедвик Боузман посмертно станет номинантом Оскара.

Почему умер Чедвик Боузман?

Актер Чедвик Боузман, наиболее известный по ролям в фильмах "Черная пантера" и "21 мост", умер 28 августа 2020 года. Мужчина на протяжении 4 лет боролся с раком толстой кишки. Однако лечение не давало результата: Чедвик Боузман умер в своем поместье в Лос-Анджелесе на глазах у жены.



О диагнозе стало известно только после смерти актера. Во время борьбы с недугом Чедвик Боузман активно снимался в кино и только в последние месяцы жизни потерял вес.

Чедвик Боузман – не единственная звезда "Ма Рейни: мать блюза", претендующая на золотую статуэтку. Его коллега Виола Дэвис может стать номинантом в категории "Лучшая актриса года".

Что известно о фильме "Ма Рейни: мать блюза"

Лента Netflix является непревзойденной киноадаптацией знаменитой пьесы Августа Уилсона. "Ма Рейни: мать блюза" расскажет о талантливой певице, которая достигла безумного успеха во времена расовой дискриминации. Снискав славу, Ма Рейни столкнулась с коварными менеджерами, стремившимися отобрать у нее права на музыку. И когда все вокруг рушится, на помощь артистке приходит музыкант, которого и сыграл Чедвик Боузман.

Он преследовал и личную цель: Ма Рейни была подругой женщины, в которую был влюблен один из главных героев. Кроме этого, мужчина хотел войти в историю музыки. Поэтому он спешно организует собственный бэнд и отправляется с артисткой на студию звукозаписи в Чикаго.

Премьера фильма "Ма Рейни: мать блюза" запланирована на 18 декабря 2020 года. Лента выйдет на стриминговой платформе Netflix.

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