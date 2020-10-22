Умерла актриса Мардж Чемпион, с которой срисовали образ Белоснежки
В Голливуде оплакивают смерть знаменитой американской актрисы и танцовщицы Мардж Чемпион. Женщина умерла в возрасте 101 года.
Как сообщает The New York Times, информацию подтвердил сын актрисы. Сейчас родственники не разглашают, что стало причиной смерти Мардж Чемпион. В то же время в СМИ отмечают, что она могла умереть от старости.
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Что известно о Мардж Чемпион: краткая биография
Имя голливудской актрисы – Марджори Селеста Белчер. Однако знаменитость известна в мире благодаря своему благозвучному псевдониму Мардж Чемпион.
С детства она знала, что будет покорять сцену, ведь росла в семье режиссера и учителя по танцам. Уже в 3 года Мардж Чемпион изучала первые хореографические постановки, а в 12 – сама преподавала в балетной школе своего отца. Первые роли актриса Мардж Чемпион представила на Бродвее.
Мардж Чемпион на архивном фото / Фото Wiki
Немалым толчком в ее карьере стало замужество с художником-мультипликатором Артуром Бэббиттом. Пара обменялась обетами в 1937 году. Увлеченный грацией своей жены, мужчина предложил студии Walt Disney начать сотрудничество с Мардж Чемпион. Так актриса стала прообразом главной героини в мультфильме "Белоснежка и семь гномов". Но не только красоту Мардж позаимствовали для культового образа принцессы, но и ее танцы.
Умерла актриса Мардж Чемпион / Фото Variety
Кроме этого, Мардж Чемпион помогла создать Голубую Фею в "Пиноккио", вышедшем на экраны в 1940 году.
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Фильмография Мардж Чемпион
Богатой была и фильмография актрисы. За годы карьеры в Голливуде она снялась в десятках фильмах. Среди ее работ – ленты:
- "Театр на плаву"
- "Все мое – твое"
- "Это выглядит красиво"
- "Любимая Юпитера"
- "Певец джаза"
- "Пловец"
- "Слава"
- "Вечеринка"
За роль в "Королеве зала звездной пыли" Мардж Чемпион получила премию Эмми. Произошло это в 1975 году.
Последний раз актриса появилась в мюзикле на Бродвее в 2001 году, когда ей было 82. После этого Мардж Чемпион ушла на пенсию и продолжала быть одной из экспертов музыкальной премии Тони.