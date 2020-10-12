Английская актриса и модель Маргарет Нолан умерла 5 октября 2020 года. О причинах смерти 73-летней женщины не сообщают.

Звезда фильма о Джеймсе Бонде "Голдфингер" (1964) умерла еще неделю назад, но о смерти актрисы стало известно лишь днем ранее. Об этом сообщил на твиттер-странице британский режиссер Эдгар Райт, который работал с Нолан во время съемок фильма "Прошлой ночью в Сохо". Сын актрисы, Оскар Дикс, тоже подтвердил смерть матери.

К слову Умер Эдди Ван Гален – "бог гитары", легенда рок-музыки и создатель группы Van Halen

По словам Эдгара Райта, покойная Маргарет Нолан была воплощением "всего крутого, что было в 1960-е": от роли массажистки Динк в "бондиане" до появления в фильме "Вечер трудного дня" вместе с The Beatles.

"Она была такой забавной, острой на язык и, можете себе представить, полной странных историй", – добавил режиссер.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2 — edgarwright (@edgarwright) October 11, 2020

Что известно о Маргарет Нолан?

Талантливая киноактриса играла не только в кино, но и была моделью, а также художником-визуалистом и увлекалась фотомонтажем. Ее самые известные роли в фильмах "Золотой палец" и "Ночь трудного дня" 1964 года. Также звезда снялась в лентах "Никакого секса, пожалуйста, мы британцы", "Три комнаты на Манхэттене" и других. В фильме "Голдфингер" она сыграла с выдающимся Шоном Коннери в главной роли.

Что интересно, роль Маргарет Нолан в одной из частей "бондианы" не была большой – она снялась в эпизодической роли массажистки Динк из отеля Fontainebleau Miami Beach Hotel. Но ее образ из постеров, где она одета в золотое бикини, стал одним из самых узнаваемых в серии фильмов.

Маргарет Нолан из фильма "Голдфингер" (1964) / IMDb