Умерла актриса Маргарет Нолан из фильма о Джеймсе Бонде
Английская актриса и модель Маргарет Нолан умерла 5 октября 2020 года. О причинах смерти 73-летней женщины не сообщают.
Звезда фильма о Джеймсе Бонде "Голдфингер" (1964) умерла еще неделю назад, но о смерти актрисы стало известно лишь днем ранее. Об этом сообщил на твиттер-странице британский режиссер Эдгар Райт, который работал с Нолан во время съемок фильма "Прошлой ночью в Сохо". Сын актрисы, Оскар Дикс, тоже подтвердил смерть матери.
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По словам Эдгара Райта, покойная Маргарет Нолан была воплощением "всего крутого, что было в 1960-е": от роли массажистки Динк в "бондиане" до появления в фильме "Вечер трудного дня" вместе с The Beatles.
"Она была такой забавной, острой на язык и, можете себе представить, полной странных историй", – добавил режиссер.
Что известно о Маргарет Нолан?
Талантливая киноактриса играла не только в кино, но и была моделью, а также художником-визуалистом и увлекалась фотомонтажем. Ее самые известные роли в фильмах "Золотой палец" и "Ночь трудного дня" 1964 года. Также звезда снялась в лентах "Никакого секса, пожалуйста, мы британцы", "Три комнаты на Манхэттене" и других. В фильме "Голдфингер" она сыграла с выдающимся Шоном Коннери в главной роли.
Что интересно, роль Маргарет Нолан в одной из частей "бондианы" не была большой – она снялась в эпизодической роли массажистки Динк из отеля Fontainebleau Miami Beach Hotel. Но ее образ из постеров, где она одета в золотое бикини, стал одним из самых узнаваемых в серии фильмов.
Маргарет Нолан из фильма "Голдфингер" (1964) / IMDb