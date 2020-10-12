Англійська актриса та модель Маргарет Нолан померла 5 жовтня 2020 року. Про причини смерті 73-річної жінки не повідомляють.

Зірка фільму про Джеймса Бонда "Голдфінгер" (1964) померла ще тиждень тому, але про смерть актриси стало відомо лише днем раніше. Про це повідомив на твіттер-сторінці британський режисер Едгар Райт, який працював з Нолан під час зйомок фільму "Минулої ночі в Сохо". Син актриси, Оскар Дікс, теж підтвердив смерть матері.

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За словами Едгара Райта, покійна Маргарет Нолан була втіленням "усього крутого, що було 1960-і": від ролі масажистки Дінк в "бондіані" до появи у фільмі "Вечір важкого дня" разом із The Beatles.

"Вона була такою кумедною, гострою на язик і, можете собі уявити, повної дивних історій", – додав режисер.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2 — edgarwright (@edgarwright) October 11, 2020

Що відомо про Маргарет Нолан?

Талановита кіноактриса грала не лише в кіно, а й була моделлю, а також художником-візуалістом та захоплювалася фотомонтажем. Її найвідоміші ролі у фільмах – "Золотий палець" та "Ніч важкого дня" 1964 року. Також зірка зіграла у стрічках "Ніякого сексу, будь ласка, ми британці", "Три кімнати на Манхеттені" та інших. У фільмі "Голдфінгер" вона зіграла з видатним Шоном Коннері у головній ролі.

Що цікаво, роль Маргарет Нолан в одній з частин "бондіани" не була великою – вона знялась в епізодічній ролі масажистки Дінк з готелю Fontainebleau Miami Beach Hotel. Але її образ із постерів, де вона одягнена у золоте бікіні, став одним з найвпізнаваніших у серії фільмів.



Маргарет Нолан з фільму "Голдфінгер" (1964) / IMDb