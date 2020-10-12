Померла актриса Маргарет Нолан з фільму про Джеймса Бонда
Англійська актриса та модель Маргарет Нолан померла 5 жовтня 2020 року. Про причини смерті 73-річної жінки не повідомляють.
Зірка фільму про Джеймса Бонда "Голдфінгер" (1964) померла ще тиждень тому, але про смерть актриси стало відомо лише днем раніше. Про це повідомив на твіттер-сторінці британський режисер Едгар Райт, який працював з Нолан під час зйомок фільму "Минулої ночі в Сохо". Син актриси, Оскар Дікс, теж підтвердив смерть матері.
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За словами Едгара Райта, покійна Маргарет Нолан була втіленням "усього крутого, що було 1960-і": від ролі масажистки Дінк в "бондіані" до появи у фільмі "Вечір важкого дня" разом із The Beatles.
"Вона була такою кумедною, гострою на язик і, можете собі уявити, повної дивних історій", – додав режисер.
Що відомо про Маргарет Нолан?
Талановита кіноактриса грала не лише в кіно, а й була моделлю, а також художником-візуалістом та захоплювалася фотомонтажем. Її найвідоміші ролі у фільмах – "Золотий палець" та "Ніч важкого дня" 1964 року. Також зірка зіграла у стрічках "Ніякого сексу, будь ласка, ми британці", "Три кімнати на Манхеттені" та інших. У фільмі "Голдфінгер" вона зіграла з видатним Шоном Коннері у головній ролі.
Що цікаво, роль Маргарет Нолан в одній з частин "бондіани" не була великою – вона знялась в епізодічній ролі масажистки Дінк з готелю Fontainebleau Miami Beach Hotel. Але її образ із постерів, де вона одягнена у золоте бікіні, став одним з найвпізнаваніших у серії фільмів.
Маргарет Нолан з фільму "Голдфінгер" (1964) / IMDb