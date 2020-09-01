Помер Сергій В'язовський – екссоліст гурту "Фристайл"
29 серпня від тривалої хвороби помер Сергій В'язовський, колишній соліст гурту "Фристайл". Музиканту було 47 років.
Сумну звістку про смерть виконавця повідомила його дружина, Ірина Вязовська на сторінці дуету Kristallin в фейсбуці. З Іриною Сергій він виступав у дуеті. Жінка повідомила, що в артиста трапилась раптова коронарна смерть ще п'ять років тому.
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Через пів години, його все ж реанімували, але майже всі клітини мозку були зруйновані. 5 років Сергій провів у вегетативному стані, перебуваючи між небом і землею,
– написала Ірина В'язовська.
Ірина повідомила, що останні дні його життя вони провели в паліативному відділі лікарні в місті Пассау, що в Німеччині. Там він і помер. Через пандемію коронавірусу похорони пройдуть в невеликому сімейному колі.
Що відомо про Сергія В'язовського
Сергій В'язовський був солістом популярного радянського та українського гурту "Фристайл". 30 квітня цього року також пішла з життя Ніна Кірсо, солістка групи, якій було 56 років. "Фристайл" виконував у стилі поп, шансон та диско музики. Найпопулярнішими хітами є "Кораблик любви", "Белая береза" та "Цветет калина".
Згодом Сергій почав виступати в дуеті з дружиною Іриною в Kristallin.