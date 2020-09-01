29 серпня від тривалої хвороби помер Сергій В'язовський, колишній соліст гурту "Фристайл". Музиканту було 47 років.

Сумну звістку про смерть виконавця повідомила його дружина, Ірина Вязовська на сторінці дуету Kristallin в фейсбуці. З Іриною Сергій він виступав у дуеті. Жінка повідомила, що в артиста трапилась раптова коронарна смерть ще п'ять років тому.

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Через пів години, його все ж реанімували, але майже всі клітини мозку були зруйновані. 5 років Сергій провів у вегетативному стані, перебуваючи між небом і землею,

– написала Ірина В'язовська.

Ірина повідомила, що останні дні його життя вони провели в паліативному відділі лікарні в місті Пассау, що в Німеччині. Там він і помер. Через пандемію коронавірусу похорони пройдуть в невеликому сімейному колі.

Що відомо про Сергія В'язовського

Сергій В'язовський був солістом популярного радянського та українського гурту "Фристайл". 30 квітня цього року також пішла з життя Ніна Кірсо, солістка групи, якій було 56 років. "Фристайл" виконував у стилі поп, шансон та диско музики. Найпопулярнішими хітами є "Кораблик любви", "Белая береза" та "Цветет калина".

Згодом Сергій почав виступати в дуеті з дружиною Іриною в Kristallin.