29 августа от продолжительной болезни скончался Сергей Вязовский, бывший солист группы "Фристайл". Музыканту было 47 лет.

Печальное известие о смерти исполнителя сообщила его жена, Ирина Вязовская на странице дуэта Kristallin в Фейсбуке. С Ириной Сергей он выступал в дуэте. Женщина сообщила, что у артиста случилась внезапная коронарная смерть еще пять лет назад.

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Через пол часа, его все же реанимировали, но почти все клетки мозга были разрушены. 5 лет Сергей провел в вегетативном состоянии, находясь между небом и землей,

– написала Ирина Вязовская.

Ирина сообщила, что последние дни его жизни они провели в паллиативном отделе больницы в городе Пассау, что в Германии. Там он и умер. Из-за пандемии коронавируса похороны пройдут в небольшом семейном кругу.

Что известно о Сергее Вязовском

Сергей Вязовский был солистом популярной советской и украинской группы "Фристайл". 30 апреля этого года также ушла из жизни Нина Кирсо, солистка группы, которой было 56 лет. "Фристайл" исполнял в стиле поп, шансон и диско музыки. Самыми популярными хитами являются "Кораблик любви", "Белая береза" и "Цветет калина".