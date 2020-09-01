Советский и Российский детский писатель Владислав Крапивин скончался 1 сентября в возрасте 81 года. Он ушел из жизни после осложнений, вызванных пневмонией. Накануне автор перенес операцию.

81-летний детский писатель Владислав Крапивин скончался утром 1 сентября в Свердловской областной клинической больнице, что в Екатеринбурге. Как сообщила его невестка изданию "ТАСС", смерть произошла после повторной госпитализации.

Читайте также Умерла звезда фильма "Терминатор 2" Лесли Гамильтон

Впервые в клинику писатель Владислав Крапивин попал 10 августа. Тогда у него диагностировали пневмонию, а 12 августа он перенес операцию.

"Умер в 6:40. Ему стало хуже, ночью увезли в реанимацию и все", – поделилась его родственница.

За более чем 50 лет творчества Владислав Крапивин написал десятки рассказов, повестей, романов и сказок. Самые известные его произведения – роман "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии" и "Трое с площади Карронад". Ряд его книг были экранизированы. Он также занимался педагогикой и занимался проблемами детства и детского движения. Владислав Крапивин создал детский разновозрастный отряд "Каравелла".

Детский писатель был женат и воспитывал двух сыновей – старшего Павла, который рисовал иллюстрации к книгам отца, и младшего Алексея.