Радянський та російський дитячий письменник Владислав Крапівін помер 1 вересня у віці 81 рік. Він пішов з життя після ускладнень, викликаних пневмонією. Напередодні митець переніс операцію.

81-річний дитячий письменник Владислав Крапівін помер вранці 1 вересня у Свєрдловській обласній клінічній лікарні, що в Єкатеринбурзі. Як повідомила його невістка виданню "ТАСС", смерть відбулась після повторної госпіталізації.

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Вперше до клініки письменник Владислав Крапівін потрапив 10 серпня. Тоді в нього діагностували пневмонію, а 12 серпня він переніс операцію.

"Помер о 6:40. Йому стало гірше, вночі відвезли в реанімацію і все", – поділилась його родичка.

За понад 50 років творчості Владислав Крапівін написав десятки оповідань, повістей, романів і казок. Найвідоміші його твори – роман "Хлопчик зі шпагою", "Журавльонок і блискавки" та "Троє з площі Карронад". Низка його книг була екранізована. Він також займався педагогікою та займався проблемами дитинства та дитячого руху. Владислав Крапівін створив дитячий різновіковий загін "Каравелла".

Дитячий письменник одружений і має двох синів – старшого Павла, який малював ілюстрації до книг батька, та молодшого Олексія.