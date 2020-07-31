У Санкт-Петербурзі репер з України Енді Картрайт був знайдений мертвим у своїй квартирі. Його цивільна дружина Марина, яка вирішила, що він помер від передозування, розчленувала його тіло, щоб ніхто не дізнався справжньої причини смерті.

Увечері в середу, 29 липня, в будинок на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі приїхав наряд поліції. Вони дізналися про смерть репера від юриста, до якого Марина Кохал звернулася за допомогою, аби він допоміг їй позбутися від трупа, інформує Meduza.

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Співмешканка пояснила поліції, що чоловік помер декілька днів тому, але для того, аби ніхто не дізнався справжньої причини смерті співака та не розчарувався в ньому, вирішила позбавитися від тіла саме таким жорстоким методом.

Причина Смерті Енді Картрайта

За словами жінки, вона 25 липня повернулася додому і побачила, що її чоловік знаходиться без свідомості, а поруч з ним лежить шприц. Вона не хотіла, щоб чоловіка вважали наркозалежним, тому вирішила розчленувати тіло і заховати його, а знайомим розповісти, що він зник. Сам шприц, за словами жінки, вона викинула.

Друзі репера при цьому стверджують, що він не вживав наркотики, але у нього, за їхніми словами, були проблеми з алкоголем. Російські ЗМІ пишуть, що попередній аналіз на наявність наркотиків в організмі репера Енді Картрайта дав негативний результат.

Розчленоване тіло Енді Картрайта

Поліцейські знайшли в квартирі молоток, ніж, обробну дошку і ножівку по металу. Тіло було упаковане в п'ять чорних пакетів. За даними Baza, внутрішні органи загиблого знаходилися в пральній машині. В той час, поки Марина розчленовувала тіло свого чоловіка, в квартирі знаходилася їхня 2-річна дитина.

Марина ретельно продумала свої дії і план зникнення чоловіка. За її словами, коли Енді вже не було в живих, вона вела його соціальні мережі, щоб ніхто нічого не запідозрив. У соціальній мережі "Вконтакте" останній раз репер нібито заходив туди 27 липня, але це була Марина.

Зараз Марина Кохал затримана. Проти неї порушена кримінальна справа за статтею "Вбивство". Якщо підтвердиться, що чоловік помер від передозування наркотиків, то його дружині Марині доведеться відповідати за статтею 244 КК РФ ("Наруга над тілами померлих").

Що відомо про Енді Картрайта

Справжнє ім'я Картрайта – Олександр Юшко, він відомий своєю участю в Versus Battle. Народився 17 серпня 1990 року в місті Ніжин Чернігівської області. Освіту він отримував у Ніжинському педагогічному університеті за спеціальністю викладач англійської мови. В дитинстві репер відвідував секцію самбо, уроки гри на фортепіано, шаховий гурток. Останнім часом він проживав в Санкт-Петербурзі.

Він прославився у проєкті Versus Battle, і переїхавши в Росію продовжував творити і записувати нову музику.

У 2013 Енді Картрайт написав перший альбом, але особливо відомі записи його баттлів з Брудним Раміресом, Эміо Офішл, ATL, Чумацьким та Obe 1 Kanobe.

Що відомо про Марину Кохан

Про 36-річну дружину Олександра Юшка відомом мало. Після того, як виконавець переїхав з України в Росію та став зіркою YouTube-проєкту Versus Battle в мережі не було їхніх спільних фотографій, а на деяких вона приховувала обличчя. Пара виховувала спільну дитину.



Марина Кохан вбила свого чоловіка



Дружина Олександра Юшка – Марина Кохан