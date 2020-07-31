В Санкт-Петербурге рэпер из Украины Энди Картрайт был найден мертвым в своей квартире. Его гражданская жена Марина, которая решила, что он умер от передозировки, расчленила его тело, чтобы никто не узнал истинной причины смерти.

Вечером в среду, 29 июля, в дом на Невском проспекте в Санкт-Петербурге приехал наряд полиции. Они узнали о смерти рэпера от юриста, к которому Марина Кохал обратилась за помощью, чтобы он помог ей избавиться от трупа, информирует Meduza.

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Сожительница объяснила полиции, что мужчина умер несколько дней назад, но для того, чтобы никто не узнал истинной причины смерти певца и не разочаровался в нем, решила избавиться от тела именно таким жестоким методом.

Причина смерти Энди Картрайта

По словам женщины, она 25 июля вернулась домой и увидела, что ее муж находится без сознания, а рядом с ним лежит шприц. Она не хотела, чтобы мужа считали наркозависимым, поэтому решила расчленить тело и спрятать его, а знакомым рассказать, что он исчез. Сам шприц, по словам женщины, она выбросила.

Друзья рэпера при этом утверждают, что он не употреблял наркотики, но у него, по их словам, были проблемы с алкоголем. Российские СМИ пишут, что предыдущий анализ на наличие наркотиков в организме рэпера Энди Картрайта дал отрицательный результат.

Расчлененное тело Энди Картрайта

Полицейские нашли в квартире молоток, нож, разделочную доску и ножовку по металлу. Тело было упаковано в пять черных пакетов. По данным Baza, внутренние органы погибшего находились в стиральной машине. В то время, пока Марина расчленяла тело своего мужа, в квартире находился их 2-летний ребенок.

Марина тщательно продумала свои действия и план исчезновения мужа. По ее словам, когда Энди уже не было в живых, она вела его социальные сети, чтобы никто ничего не заподозрил. В социальную сеть "Вконтакте" последний раз рэпер якобы заходил 27 июля, но это была Марина.

Сейчас Марина Кохал задержана. Против нее возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Если подтвердится, что мужчина умер от передозировки наркотиками, то его жене Марине придется отвечать по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших").

Что известно об Энди Картрайте

Настоящее имя Картрайта – Александр Юшко, он известен своим участием в Versus Battle. Родился 17 августа 1990 года в городе Нежин Черниговской области. Образование он получал в Нежинском педагогическом университете по специальности преподаватель английского языка. В детстве рэпер посещал секцию самбо, уроки игры на фортепиано, шахматный кружок. В последнее время он проживал в Санкт-Петербурге.

Он прославился в проект Versus Battle и, переехав в Россию, продолжал творить и записывать новую музыку.

В 2013 году Энди Картрайт написал первый альбом, но особенно известны записи его баттлов с Грязным Рамиресом, Эмио Офишл, ATL, Чумацким и Obe 1 Kanobe.

Что известно о Марине Кохан

О 36-летней жене Александра Юшко известно мало. После того, как исполнитель переехал из Украины в Россию и стал звездой YouTube-проекта Versus Battle, в сети не было их совместных фотографий, а на некоторых она скрывала лицо. Пара воспитывала общего ребенка.

Марина Кохан убила своего мужа

Жена Александра Юшко – Марина Кохан

В сети почти нет их совместных фото

