24 Канал зібрав добірку польських імен для хлопчиків. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу сина.

Мешко

Це старопольське ім'я, яке стало відомим завдяки Мешку I, князю, з якого почалася польська династія П'ястів. Ймовірно, воно є формою варіанту імені Мечислав, яке трактується як "прославлений мечем".

Ратибор

Це ім'я має слов'янське походження та означає "воїн" або "захисник". У давнину воно нерідко належало князям, тому може свідчити про аристократичне коріння.

Гнівослав

Ім'я Гнівослав має також давньослов'янське коріння та перекладається як "славний гнівом" або "той, чий гнів приносить славу". Можливо, так називали войовничих чоловіків, які демонстрували силу та непокірність.

Януш

Таке ім'я перекладається як "Бог милостивий". Його представники – розсудливі та відданні власним принципам чоловіки. Вони випромінюють особливу впевненість, створюючи навколо себе атмосферу, у якій кожен почувається захищеним.

Польські імена для хлопчиків 2026 / Фото Magnific

До речі, якщо ви перебуваєте у приємному очікуванні й поки не знаєте стать малюк, або просто шукаєте натхнення, рекомендуємо також переглянути нашу добірку найніжніших та найстильніших польських імен для дівчаток. У ній ми зібрали вишукані жіночі варіанти з особливим значенням, які чудово звучать і легко поєднуються з українськими прізвищами.