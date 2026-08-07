24 Канал подготовил подборку польских имен для мальчиков. Этот материал пригодится будущим родителям, ожидающим появления сына.

Мешко

Это старопольское имя, которое стало известным благодаря Мешку I, князю, с которого началась польская династия Пястов. Вероятно, оно является вариантом имени Мечислав, которое трактуется как "прославленный мечом".

Ратибор

Это имя имеет славянское происхождение и означает "воин" или "защитник". В древности оно нередко носили князья, поэтому может свидетельствовать об аристократическом происхождении.

Гнивослав

Имя Гнивослав также имеет древнеславянские корни и переводится как "славный гневом" или "тот, чей гнев приносит славу". Возможно, так называли воинственных мужчин, демонстрировавших силу и непокорность.

Януш

Такое имя переводится как "Бог милостивый". Его носители – рассудительные и верные своим принципам мужчины. Они излучают особую уверенность, создавая вокруг себя атмосферу, в которой каждый чувствует себя защищенным.

Польские имена для мальчиков 2026 / Фото Magnific

Кстати, если вы находитесь в приятном ожидании и пока не знаете пол малыша, или просто ищете вдохновение, рекомендуем также ознакомиться с нашей подборкой самых нежных и стильных польских имен для девочек. В ней мы собрали изысканные женские варианты с особым значением, которые прекрасно звучат и легко сочетаются с украинскими фамилиями.