24 Канал зібрав добірку красивих чоловічих імен. Читайте більше про їх походження, значення та риси характеру, якими вони наділяють хлопчиків – у нашому матеріалі.

Ліам

Ім'я Ліам має ірландське походження та перекладається як "вольовий захисник". Його власники зазвичай виростають цілеспрямованими, рішучими та сміливими особистостями, які не бояться брати на себе відповідальність. Вони володіють природними лідерськими якостями, можуть захистити близьких і водночас зберігають надзвичайну щирість та відкритість у спілкуванні.

Олівер

Це вишукане ім'я з латинським корінням, яке трактується як "оливкове дерево". Представникам цього імені притаманний розсудливий і врівноважений характер, гострий розум та розвинене відчуття справедливості. Олівери легко знаходять спільну мову з людьми, відзначаються високою емпатією, вродженим тактом і прагненням створювати навколо себе затишок.

Ноа

Таке ім'я має давньоєврейське походження і в перекладі означає "спокій". Хлопчики й чоловіки з іменем Ноа переважно відзначаються багатим внутрішнім світом, аналітичним мисленням та дивовижним терпінням. Вони не схильні до імпульсивних рішень, уміють уважно слухати й підтримувати у важку хвилину. До того ж власники цього імені нерідко стають для своїх рідних надійною опорою та джерелом спокою.

Джейкоб

Це традиційне ім'я давньоєврейського походження, яке є класичною англомовною формою біблійного імені Яків і означає "той, хто тримається за п'яту". Джейкоби виростають працьовитими, наполегливими та вірними своїм принципам чоловіками. Вони володіють чудовим почуттям гумору і високим інтелектом, що дозволяє їм упевнено долати будь-які життєві перешкоди та досягати успіху у будь-якій справі.

Американські імена / Фото Magnific

Днями ми розповідали про красиві жіночі американські імена, які підкорили світ.