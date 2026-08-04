24 Канал зібрав добірку жіночих імен, які продовжують підкорювати серця родин по всьому світу. Кожне з них дарує дівчинці унікальну енергетику та неповторну долю.

Емма

Ім'я Емма має глибоке давньогерманське коріння та перекладається як "всеосяжна" або "ціла". Його власниці зазвичай виростають розсудливими, спокійними та спостережливими жінками. Вони чудово аналізують світ навколо, володіють вродженим відчуттям такту та легко знаходять спільну мову з людьми.

Олівія

Це ім'я походить із латинської мови та означає "оливкове дерево". Воно дарує своїм представницям неймовірну життєву енергію та щирість. Олівії переважно стають душею компанії, оскільки випромінюють оптимізм та мають розвинене відчуття справедливості. Вони легко долають труднощі завдяки своїй гнучкості та вмінню бачити красу в дрібницях.

Шарлотта

Таке вишукане ім'я з франко-англійською історією трактується як "вільна людина". Його представниці відзначаються сильним характером і прагненням самостійно обирати свій шлях. Водночас Шарлотти зберігають дивовижну чуйність і відданість рідним, поєднуючи в собі грацію та лідерські якості.

Амелія

Ім'я Амелія має давньогерманське походження і перекладається як "працьовита" або "старанна". Воно наділяє своїх власниць гострим розумом та цілеспрямованістю. Амелії з дитинства проявляють завзятість у навчанні й захопленнях, не бояться складних завдань і завжди доводять розпочате до кінця. Дослідницький дух та прагнення вдосконалювати світ роблять їх успішними в будь-якій обраній сфері.

Вайолет

Це ніжне ім'я з латинським корінням, яке означає "фіалка". Дівчата з цим іменем мають багату уяву, розвинену інтуїцію та глибокий внутрішній світ. Вони часто вражають оточення своєю добротою та вміють створювати затишок і гармонію навколо себе.

Жіночі імена, які можна почути в США / Фото Magnific

Раніше ми розповідали про українські імена, які вражають американців своєю милозвучністю.