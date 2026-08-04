24 Канал подготовил подборку женских имен, которые по-прежнему покоряют сердца семей по всему миру. Каждое из них дарит девочке уникальную энергетику и неповторимую судьбу.

Эмма

Имя Эмма имеет глубокие древнегерманские корни и переводится как "всеобъемлющая" или "целая". Его обладательницы обычно становятся рассудительными, спокойными и наблюдательными женщинами. Они прекрасно анализируют окружающий мир, обладают врожденным чувством такта и легко находят общий язык с людьми.

Оливия

Это имя происходит из латинского языка и означает "оливковое дерево". Оно дарит своим обладательницам невероятную жизненную энергию и искренность. Оливии чаще всего становятся душой компании, поскольку излучают оптимизм и обладают развитым чувством справедливости. Они легко преодолевают трудности благодаря своей гибкости и умению видеть красоту в мелочах.

Шарлотта

Это изысканное имя с франко-английской историей переводится как "свободный человек". Его обладательницы отличаются сильным характером и стремлением самостоятельно выбирать свой путь. В то же время Шарлотты сохраняют удивительную чуткость и преданность родным, сочетая в себе грацию и лидерские качества.

Амелия

Имя Амелия имеет древнегерманское происхождение и переводится как "трудолюбивая" или "усердная". Оно наделяет своих обладательниц острым умом и целеустремленностью. Амелии с детства проявляют упорство в учебе и увлечениях, не боятся сложных задач и всегда доводят начатое до конца. Исследовательский дух и стремление совершенствовать мир делают их успешными в любой выбранной сфере.

Вайолет

Это нежное имя с латинскими корнями, означающее "фиалка". Девочки с этим именем обладают богатым воображением, развитой интуицией и глубоким внутренним миром. Они часто поражают окружающих своей добротой и умеют создавать уют и гармонию вокруг себя.

Женские имена, которые можно услышать в США / Фото Magnific

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